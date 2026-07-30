Implementação da NIS2: Sabe o que já cumpriu e o que ainda falta?

Muitas organizações passaram os últimos meses a implementar a Diretiva NIS2. Foram revistas políticas de segurança, reforçados processos internos, adotadas novas soluções tecnológicas e definidas medidas para aumentar a resiliência perante incidentes de cibersegurança. Mas será que a sua empresa já está em conformidade?

Depois de meses de trabalho, existe uma pergunta que quase todas as organizações acabam por fazer: será que aquilo que já implementámos é suficiente?

Nos primeiros meses, o Gap Analysis ajuda sobretudo a identificar aquilo que ainda falta implementar. Mas, à medida que o projeto evolui, as perguntas mudam. Já não basta saber o que falta fazer.

É preciso perceber se aquilo que já foi implementado responde efetivamente aos requisitos da NIS2, se existem evidências que o comprovem e quais as prioridades que ainda devem ser tratadas antes de uma auditoria. É precisamente nesta fase que o Gap Analysis deixa de ser apenas uma ferramenta de diagnóstico e passa a ser um instrumento de validação.

Na prática, procura responder a questões muito objetivas.

As medidas implementadas cumprem realmente os requisitos da NIS2?

Existem evidências suficientes para o demonstrar?

O que ainda falta concluir para atingir um nível adequado de conformidade?

Se amanhã existisse uma auditoria, a organização conseguiria demonstrar aquilo que afirma já ter implementado?

É precisamente por isso que o relatório assume um papel tão importante. Mais do que uma lista de lacunas, deve fornecer uma visão clara do estado da implementação, identificar prioridades e apoiar as decisões que ainda precisam de ser tomadas.

Muitas organizações acabam por descobrir que os maiores riscos já não estão nas medidas que faltam implementar, mas sim em medidas que acreditavam estar concluídas e que, afinal, não conseguem demonstrar de forma consistente.

É por essa razão que o Gap Analysis faz muito sentido quando o projeto já está numa fase avançada ou antes de uma auditoria. O objetivo deixa de ser identificar tudo o que falta fazer e passa a ser confirmar se o caminho seguido foi o correto.

Implementar medidas é apenas metade do caminho. Conseguir demonstrar que estão efetivamente implementadas é o que distingue um projeto em andamento de uma organização preparada para uma auditoria.

NIS2: Quer saber em que fase está a sua organização?

Um Gap Analysis permite avaliar o estado da implementação da NIS2, validar as medidas já adotadas e identificar as prioridades para alcançar a conformidade.

Gap Analysis