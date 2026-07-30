China bate recorde: navio traz 36 km de carros elétricos para a Europa

A China voltou a mostrar músculo industrial, não apenas pelos carros elétricos que produz, mas também pelos navios que os transportam. Um porta-veículos recém-construído carregou quase oito mil unidades da Tesla num único carregamento, um recorde absoluto para um porto chinês.

Um recorde à saída de Xangai

O navio Glovis Nova, com bandeira de Malta, zarpou do Terminal Sul do Porto de Xangai com 7738 veículos elétricos a bordo, todos eles modelos Tesla, nomeadamente Model 3 e Model Y.

O número estabelece um novo recorde nacional para o maior carregamento de sempre num único porto chinês, segundo avançado pela imprensa chinesa.

Este foi ainda o primeiro carregamento do navio desde a sua entrega, feita também em Xangai. O destino da carga é o porto de Zeebrugge, na Bélgica, a partir de onde os carros serão distribuídos por vários mercados europeus.

Dois gigantes construídos na China

No mesmo dia, atracou no mesmo terminal um navio irmão, o Glovis Leader, com bandeira do Panamá, que seguiu viagem rumo a Busan, na Coreia do Sul.

Ambos os navios foram construídos pela Guangzhou Shipyard International, subsidiária da China State Shipbuilding Corporation, um dos maiores grupos de construção naval a nível mundial.

Cada um destes navios tem capacidade para transportar 10.800 veículos, funciona a gás natural liquefeito (GNL) em sistema dual-fuel, e está entre os maiores do seu género em todo o mundo.

Apesar de os navios terem sido construídos na China, o nome Glovis remete para a Hyundai Glovis, empresa sul-coreana de logística que opera esta frota. A Hyundai Glovis mantém, há vários anos, um contrato de transporte com a Tesla para escoar a produção da Gigafactory de Xangai para outros mercados.

Como se bate um recorde deste tipo

O feito só foi possível graças a uma disposição otimizada do convés, que permitiu aproveitar ao máximo o espaço de carga disponível.

Os 7738 veículos, colocados lado a lado, ocupariam cerca de 36 quilómetros em fila e cobririam uma área equivalente a 9,5 campos de futebol.

Outro fator decisivo foi o facto de a carga ser composta apenas por automóveis de passageiros da Tesla, e não por uma mistura com veículos de maiores dimensões, como autocarros ou equipamento pesado, algo que normalmente reduz a eficiência do espaço disponível no navio.

O Terminal Sul de Xangai está preparado para este tipo de operação, sendo um porto dedicado à exportação de veículos, que permite levar os carros diretamente da fábrica para o navio em poucas horas.

Além disso, fica a apenas cerca de 10 km da Gigafactory da Tesla em Xangai, a primeira fábrica da marca fora dos Estados Unidos, em produção desde 2019 e atualmente o maior centro de produção da Tesla a nível mundial.

Segundo os dados citados, a fábrica consegue produzir um carro a cada 30 segundos, aproximadamente.

Este recorde surge num momento em que a indústria automóvel elétrica chinesa, aliada à sua capacidade de construção naval, ganha cada vez mais peso nas cadeias de abastecimento globais.

Num contexto marcado por tensões geopolíticas, disrupções energéticas e incerteza logística, cada vez mais empresas procuram alternativas mais resilientes e económicas para transportar mercadorias, e a China parece disposta a posicionar-se como fornecedora dessas soluções, tanto ao nível dos veículos como dos navios que os transportam.