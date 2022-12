Sugestões de Natal: presentes tecnológicos para todas as carteiras

Se lhe faltam ideias de presentes de última hora, hoje deixamos mais uma lista de vários gadgets que poderão ser ideais para colocar debaixo da árvore de Natal.

As compras têm portes de envio gratuitos e, alguns deles, são expedidos de armazém europeu.

Mini projetor Bakeey VP3

Para meter as crianças ou a família inteira entretida a ver um filme, fotos e vídeos, este pode ser um excelente presente de Natal. É um mini projetor portátil, com suporte para resolução máxima de 1080p.

O Bakeey VP3 é um projetor LCD e que permite ligação Wi-Fi. Tem altifalante integrado, porta HDMI e porta USB, jack de 3,5 mm, ligação AV e DC.

O mini projetor Bakeey VP3 está disponível por apenas 37,06€ (IVA incluído), utilizando o código BGPXVP3. Os portes são gratuitos.

Bakeey VP3

Tablet CHUWI HiPad X

O CHUWI HiPad X é um tablet de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com ecrã IPS de 10,1", com resolução FullHD.

Oferece ligações Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e tem Bluetooth 4.2. As câmaras são de 5 MP na frente e 8 MP na traseira. Suporta cartão microSD e cartão nano SIM. Tem ligação para jack de 3,5mm e porta USB Tipo-C. Além disso, pode ser acoplada uma capa com teclado

O tablet CHUWI HiPad X está disponível por apenas 128,29€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto BGf63f14. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

CHUWI HiPad X

Robô aspirador Dreame D9 Max

O Dreame D9 Max faz aspiração e limpeza com água, com tanques de 570ml e 270ml respetivamente. O modelo tem um poder de sucção de 4000Pa e uma potência de 40W.

A bateria proporciona autonomia para limpeza de uma área máxima de 250metros quadrados. Também este modelo pode ser controlado via app, com mapeamento, contando com um completo sistema de sensores LiDAR e infravermelhos.

O robô aspirador Dreame D9 Max está disponível por 230,94€ (IVA incluído), com o código . A entrega é rápida, com envio feito a partir de armazém europeu.

Dreame D9 Max

Trotinete Laotie Ti30 Landbreaker

A trotinete Laotie Ti30 Landbreaker é uma opção de presente para quem quer mudar a forma como se desloca para o trabalho, escola ou no dia a dia, abandonando de vez o carro. É um modelo bastante robusto, com motor duplo e autonomia para 140 km, o que é bastante, comparado com a maioria das trotinetes.

É, no entanto, muito pesada, não sendo uma opção para qualquer pessoa, mas também suporta até 200kg.

A trotinete Laotie Ti30 Landbreaker está disponível por 1311,52€ (IVA incluído), com o código de desconto LTTI302022SC. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Laotie Ti30 Landbreaker