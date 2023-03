Sugestão Pplware: Produtos Xiaomi para a sua casa… e vida

A Xiaomi tem um completo portefólio de produtos... em breve até carros terá! Assim, hoje trazemos a sugestão de alguns dedicados à casa e também à sua vida, com promoções disponíveis.

Robô aspirador Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C

O Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C é um robô aspirador e esfregona que pode ser ligado à rede Wi-Fi para um controlo completo à distância do smartphone.

Tem um poder de sucção máximo de 4000Pa, que pode ser ajustado por quatro níveis diferentes, para exigências de limpeza distintas. Por exemplo, para carpetes e tapetes o ideal será a potência máxima, mas para o pó do chão, o modo mais baixo poderá ser suficiente.

Através da app, é feito um mapeamento básico e toda a aspiração é feita em zig-zag, de forma mais eficiente. Isto é, o aspirador interpreta casa divisão e percorre-a de forma a que tenha que dar menos voltas.

A bateria do Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C tem autonomia para 90 minutos de limpeza, no entanto, se este tempo não for suficiente para limpar toda a casa, o robô volta à base, carrega e retoma a aspiração do ponto onde tinha parado.

O robô aspirador Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C está disponível por apenas 191,99€ (IVA incluído), numa promoção limitada ao stock existente. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Barra de som Redmi TV MDZ-34-DA

Ver televisão com boa qualidade de som, melhora substancialmente a experiência. Assim, por menos de 45€ poderá ter uma soundbar da marca Redmi, que se enquadra em qualquer espaço e com dimensões interessantes (780 x 64 x 63 mm).

A Redmi TV SoundBar é de 30W, tem impedância de 4Ω e frequência de resposta de 80Hz-20kHz, suporta Bluetooth 5.0 e ainda tem ligação SPDIF e auxiliar. Este gadget pode ser instalado na parede ou então colocada sobre um móvel.

A barra de som Redmi TV Soundbar MDZ-34-DA está disponível por apenas 42,23€ (IVA incluído). Portes gratuitos.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch S1

Criado para o profissional moderno com uma agenda preenchida e um estilo de vida sofisticado, o Xiaomi Watch S1 tem um design clássico, com vidro de safira e uma caixa em aço inoxidável que alberga o mostrador AMOLED de 1,43". As opções de braceletes incluem pele clássica ou fluororubber em várias cores.

Com um total de 117 modos de fitness, incluindo 19 modos profissionais para os utilizadores escolherem, o Xiaomi Watch S1 pode automaticamente entrar em ação quando detetada uma caminhada ou corrida, seja ao ar livre ou numa passadeira. Compatível com as aplicações Strava e Apple Health, o relógio também mantém uma monitorização melhorada da saúde, incluindo a monitorização da saturação de oxigénio no sangue SpO2, monitorização da saúde feminina e monitorização melhorada do sono.

O modelo suporta chamadas Bluetooth, pagamentos via Mastercard NFC e o assistente de voz Alexa da Amazon. Com uma carga completa, a bateria pode durar 12 dias de uso típico, ou até 24 dias no modo de poupança de bateria, com capacidades de carga magnética.

O smartwatch Xiaomi Mi Watch S1 está disponível por 140,15€ (IVA incluído), também em promoção limitada. Os portes são gratuitos e o envio não está sujeito a custos adicionais na entrega.

