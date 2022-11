O dia 11 de novembro está a chegar e este será o primeiro grande momento de promoções do mês, em que se celebra o dia dos solteiros. Neste artigo destacamos algumas máquinas de gravação e corte a laser disponíveis em promoção.

Venha conhecer as propostas.

Sculpfun S30 Pro (10/20W)

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro está disponível em duas versões de 10 e 20W. Permitem ambas trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm a 0,1mm.

A máquina a 10W pode cortar madeira até 10 mm de espessura e madeira prensada até 6mm. No caso da versão de 20W, a madeira pode ter até 15 mm e a madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A Sculpfun S30 Pro está disponível em duas versões, uma com o laser de 10W e oferta do painel de gravação, por 489€ (código GKBUSLE52), e outra com o laser de 20W, por 889€ (código GKBEULE86). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Sculpfun S30 Pro 10W

Sculpfun S30 Pro 20W

Sculpfun S6 Pro 5,5W

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S6 Pro tem muitas semelhanças em relação à opção anterior. Trabalha numa área de 410 x 420 mm e também permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

Neste caso, tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. A S6 Pro tem lente de foco fixo, tendo este que ser calibrado de forma manual, mas este é de 0,08 mm. A espessura da madeira que é capaz de cortar também só vai até ao 10 mm.

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S6 Pro está disponível por apenas 169€, utilizando o código de desconto NNNSCS6P.

Sculpfun S6 Pro

Sculpfun S9 5,5W

A Sculpfun S9 é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 410 x 420 mm, em vários tipos de materiais. Na gravação, destacam-se a madeira, cartão, plástico, alumínio, aço inoxidável, cerâmica e xisto, entre outros. Já para o corte, a lista de materiais é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, couro, placa KT e placa de plástico.

A máquina tem um consumo energético de apenas 30 W, onde o díodo a laser consegue uma potência de 5,5 a 6 W. O comprimento de onda do laser é de 450±5 nm, com uma precisão é de 0,01 mm. Neste caso, o foco a laser é de 0,06 mm, o que permite contornos de elevada precisão. A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e o corte pode ir até aos 15 mm em madeira e 10 mm em acrílico.

Em termos de design, tem um eixo X-Y com escala inscrita nos perfis de alumínio, para facilitar o posicionamento e alinhamento das peças. Já no suporte do laser, tem um design deslizante verticalmente e uma peça para calibração rápida do foco, sendo apenas necessários alguns segundos para tratar da focagem do laser. Tem ainda um anel protetor da luz ultravioleta, filtrando cerca de 98%, adicionalmente aos óculos de proteção também incluídos.

A SCULPFUN S9 está disponível por 245€ (código NNNPPLS9RE). Alternativamente, pode adquirir o pack completo da SCULPFUN S9 com rolo de gravação, kit de de extensão e painel metálico de gravação, por um preço total de 439€ (código GKBEULE67). O envio é feito a partir de armazém europeu.

SCULPFUN S9

Sculpfun S10 10W

O modelo Sculpfun S10 consegue uma potência de díodo a laser de até 10W. O comprimento de onda do laser é de 450±5 nm, com uma precisão é de 0,01 mm.

Neste caso, o foco a laser é de 0,08 mm, o que permite contornos de elevada precisão. A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e o corte pode ir até aos 20 mm em madeira e 15 mm em acrílico.

Também em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com a generalidade dos softwares para impressão a laser já mencionados.

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S10 está disponível por 419€, utilizando o código de desconto NNNS10. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Sculpfun S10

Todos os preços referidos incluem IVA. Veja estes e outros descontos SCULPFUN na página promocional.