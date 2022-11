Anycubic Photon M3 Premium – Para uma impressão 3D de elevada qualidade

A Anycubic, uma marca de impressão 3D de renome mundial, acabou de lançar a Anycubic Photon M3 Premium, uma nova impressora 3D de resina com a mais alta resolução da série M3 até agora criada.

Apresenta-se com a tecnologia LighTurbo 2.0, uma fonte de luz aprimorada com uma uniformidade de luz de mais de 90%, com um ecrã LCD 8K de 10″ e um grande volume de construção de 25 x 22 x 12 cm, garantindo detalhes e uma qualidade de impressão incríveis.

A Anycubic tem, nas palavras do vice-presidente James Ouyang, aquela que é a impressora perfeita para os entusiastas de impressoras 3D. A Anycubic Photon M3 Premium é uma impressora a resina com uma precisão e qualidade de excelência, equipada com o Anycubic LighTurbo 2.0 e um ecrã LCD monocromático de 8K, para uma precisão de 28,5 mícrons. O LighTurbo 2.0 garante ainda uma alta uniformidade de luz (>90%), luz altamente colimada (ângulo de divergência<3°) e um nível de luz difusa ultra-baixo (1,26%).

A fonte de luz Anycubic LighTurbo 2.0 recorre a uma tecnologia de fonte de luz COB (Chip-on-Board), com um espelho côncavo e um sistema de arrefecimento inteligente. Com o design do espelho côncavo, a luz pode ser colimada e transformada num feixe alinhado e consistente.

As vantagens da tecnologia Anycubic LightTurbo 2.0 são:

Resultados de impressão mais consistentes : O sistema de iluminação Anycubic LighTurbo 2.0 pode fornecer uma uniformidade de luz média de mais de 90%, muito superior à uniformidade de luz média da fonte de luz COB comum + lente Fresnel. Portanto, pode-se garantir que todos os detalhes e texturas de impressão estejam no mesmo nível de uniformidade ao imprimir objetos grandes.

: Sem problemas de padrão de abertura : Diferentes fontes de luz têm diferentes graus de difração da luz. Quanto menor o valor de dispersão da uniformidade da luz do produto, menos serão os padrões de traços no modelo impresso. Dados do Anycubic Lab mostram que a solução de fonte de luz COB + lente Fresnel tem um valor médio de dispersão de luz de 105,02, enquanto a dispersão de luz média do Anycubic LighTurbo 2.0 (COB + espelho côncavo) é de apenas 36,205, menos de metade. Assim, pode contribuir para um melhor resultado de impressão. Além disso, pode eliminar os problemas de padrões de abertura causados ​​pela superfície da lente Fresnel.

: Sem perdas de detalhe: À medida que a impressão avança camada por camada, há alguns lugares em que a resina acumulada pode aparecer. Assim, as impressões nesses pontos não serão completamente curadas e perderão detalhes. Segundo o Anycubic Lab, o nível de luz difusa do LighTurbo 2.0 é de 1,26%, muito inferior ao nível de luz difusa de 3,47% na fonte de luz COB com lente Fresnel. Graças a isso, resultados de impressão são mais consistentes e estáveis​, podendo ser alcançados e, ao mesmo tempo, havendo uma redução na perda de precisão de impressão causada pelo problema de semicura nalgumas peças.

Além disso, a Anycubic Photon M3 Premium está equipada com um sensor na parte traseira do sistema de iluminação COB para detetar a sua temperatura. Quando a temperatura exceder os 65°C, o sistema de arrefecimento inteligente ativará os ventiladores para acelerar o arrefecimento. Com os grandes dissipadores de calor em ambos os lados da luz COB, o calor será efetivamente disperso para garantir que a temperatura de trabalho da fonte de luz esteja dentro de 65°C, prolongando significativamente a vida útil da fonte de luz COB.

Destacam-se ainda outros pontos nesta impressora 3D:

Grande volume de impressão: A Anycubic Photon M3 Premium foi projetada para um volume máximo de impressão de 25 x 22 x 12 cm, o que dá aos utilizadores uma maior liberdade criativa.

Eixo do Z do fuso de esferas com dois trilhos lineares contribui para a elevação rápida e elimina linhas de camadas O eixo do Z funciona em dois trilhos lineares e possui um fuso de esferas. Em comparação com uma haste rosqueada em forma de T, uma estrutura de fuso de esferas pode fornecer uma precisão de elevação mais alta de 0,005 mm, o dobro da precisão do eixo Z em comparação com uma haste rosqueada em forma de T, eliminando assim as linhas de camada. Como o fuso de esferas sofre atrito de rolamento entre a porca e o parafuso em vez de deslizar, pode fornecer uma elevação mais suave e rápida durante o processo de impressão.

De acordo com dados do Anycubic Lab, a velocidade de impressão mais rápida da M3 Premium chega a 95mm/h. Pode economizar 2,5 horas na impressão de um modelo de 12 cm em comparação com outras impressoras 3D 8K com um eixo Z do mecanismo de haste roscada em forma de T no mercado. Dois purificadores de ar: Podem aspirar todos os gases das impressoras 3D de resina e filtrá-los. O design dos purificadores simétricos torna a área de saída de ar 1,5 vezes maior, contribuindo para uma maior eficiência de purificação do ar.

A cuba de resina de maior volume com filme de revestimento NFEP: Pode conter mais resina e permitir que faça impressões maiores sem adicionar resina durante o processo de impressão. O NFEP é um filme de impressão especialmente tratado que possui uma superfície mais lisa e delicada do que o filme FEP. Modelos impressos com filme NFEP terão níveis de viscosidade mais baixos para que a força de tração não seja tão forte durante a impressão, quando comparado ao FEP. Isso significa que a taxa de sucesso será maior. De acordo com os dados do laboratório Anycubic, a taxa de sucesso de impressão com NFEP é 10% maior em comparação com o filme FEP.

Preço e disponibilidade

A nova impressora 3D Anycubic Photon M3 Premium está disponível por cerca de 700€ na loja oficial. Poderá também ser encontrada à venda em lojas como Amazon, eBay, Walmart e AliExpress.

Está impressora está atualmente em análise no Pplware, que será publicada nas próximas semanas. Se tiver alguma questão mais específica ou prática que gostasse de ver respondida, não hesite em a colocar nos comentários.

Anycubic Photon M3 Premium