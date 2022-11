Jurassic World Aftermath a caminho da Nintendo Switch

Após o seu lançamento bem sucedido para a Realidade Virtual dos Oculus Quest, Jurassic World Aftermath prepara-se para chegar para a Nintendo Switch.

A sua chegada está para breve. Venham ver mais pormenores...

A Coatsink, em colaboração com a Universal Games e com a Digital Platforms anunciaram recentemente que Jurassic World Aftermath, está a caminho da Nintendo Switch, estando prevista a sua chegada a 10 de Novembro.

Esta versão foi redesenhada de propósito para a Nintendo Switch, e traz, tal como o original, uma aventura na qual os jogadores têm de sobreviver a todos os custos, num mundo jurássico, onde tudo parece querer matar-nos.

Esta edição de Jurassic World Aftermath traz a experiência completa, ou seja, tanto a Parte 1 como a Parte 2 de Jurassic World Aftermath num único pacote.

A história de Jurassic World Aftermath ocorre após o fracasso colossal do parque temático de Jurassic Park na Ilha Nublar.

O jogador encontra-se perdido nas instalações de pesquisa aí existentes e tem como missão, a de recuperar informação valiosa sobre o que ocorreu de terrivelmente mal no parque.

Para sobreviver, os jogadores terão de explorar as instalações e resolver quebra-cabeças enquanto tentam sobreviver aos furiosos animais entretanto soltos. Dinossauros como os Pteranodons, Velociraptors, ou o poderoso T-Rex.

Estando perto do final da cadeia alimentar do novo ecossistema existente na Ilha Nublar, o jogo incentiva os jogadores a abordar cada situação com calma e furtividade, permitindo ainda o recurso a distrações para evitar as mandíbulas dilacerantes dos grandes carnívoros.

Jurassic World Aftermath convida os jogadores a aventurarem-se pelo mundo fantástico de Parque Jurássico, levando-os numa viagem guiada por algumas das localizações emblemáticas dos filmes, numa espetacular aventura pelo tempo dos grandes répteis.

Jurassic World Aftermath chega à Nintendo Switch a 10 de Novembro.