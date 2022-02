Smoover: Tira-Borbotos Portátil fantástico que vai querer ter

Quer usar aquela camisola que tanto gosta, mas a mesma está com borboto? Não se preocupe, em segundos a camisola estará como nova graças ao gadget que apresentamos hoje.

O Smoover é um tira-borbotos portátil, altamente eficaz, que tira os borbotos em segundos. Conheça as características técnicas deste gadget.

A Prozis tem agora no seu portefólio de produtos um tira-borbotos portátil. Este equipamento remove facilmente pêlo, partículas de pó e borboto, mesmo de tecidos mais delicados. Quer esteja em casa, ou no exterior, este tira-borbotos pequeno e prático ajuda a dar à sua roupa um aspeto novo.

Este equipamento tem duas velocidades e pode atingir até 8000 RPM. A velocidade mais baixa é melhor para utilização diária. Contudo, formações de borboto maiores e mais persistentes saem melhor com a rotação super rápida.

A maioria dos tira-borbotos assemelha-se a um aparelho de plástico branco e aborrecido e por isso o Smoover também se destaca no campo do design. O Smoover mostra que é possível combinar função e um design elegante, ficando com um aspeto muito mais suave do que qualquer outro tira-borbotos que já tenha visto.

Apesar de só ter um botão, ao ser premido continuamente, irá acender uma luz auxiliar, ideal para quando a luz é fraca. A bateria é recarregável via interface USB.

Especificações Tira-Borbotos Portátil da Prozis

Peso : 210 g

: 210 g Dimensões : 72 (ø) × 78 (A) mm

: 72 (ø) × 78 (A) mm Tensão de Entrada : 5 V ⎓ 1 A

: 5 V ⎓ 1 A Velocidade de Rotação: até 8000 rpm

até 8000 rpm Velocidades : 2

: 2 Tipo de Bateria : Polímero de iões de lítio de 1100 mAh

: Polímero de iões de lítio de 1100 mAh Vida da Bateria : até 50 utilizações

: até 50 utilizações Cor: Branco

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Tira-Borbotos Portátil Smoover com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).