ADOME, uma história melancólica sobre o futuro

Os estúdios espanhóis Timsea Studios, encontram-se a trabalhar em ADOME, o seu próximo jogo que pretende lançar uma visão introspetiva sobre a Humanidade e a solidão.

Venham conhecer um pouco mais de ADOME.

ADOME é uma aventura de ação na primeira pessoa que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Timsea Studios, sediados em Murcia. Conforme podem ver pelas próximas linhas, o jogo que se encontra em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine, apresenta um tema futurista mas com uma mensagem bem atual.

A história de ADOME decorre num futuro distante (talvez não tão longínquo assim) no qual o planeta terra e toda a vida foi moldada pelas drásticas alterações climáticas. Neste cenário, foi criada uma cidade (City of Light, ou em português, Cidade da Luz) que será o derradeiro esforço de salvação da Humanidade. Uma cidade capaz de resistir aos efeitos do clima e capaz de manter os seus habitantes em segurança. Uma espécie de Arca de Noé futurista.

Tal como referi, a cidade foi construída de forma a isolar o seu interior dos efeitos extremos das alterações do meio ambiente que decorrem no exterior. Trata-se de uma cidade altamente evoluída, completamente gerida por robots e onde encontramos os Instructors (ou Instrutores em português).

Estes Instrutores têm como principal missão a de proteger e educar um conjunto de crianças pré-escolhidas, de forma a que elas sejam o futuro da raça humana.

No entanto, certo dia, algo acontece. A cidade fica estranhamente vazia e completamente inabitada. O jogador veste a pele robótica de IB1, um dos Instrutores que, numa perspectiva de primeira pessoa, parte para a aventura na tentativa de descobrir o que se passa... e acabará por enveredar numa viagem muito mais profunda. ADOME pretende ser um jogo meditativo.

Na sua demanda por descobrir a origem dos desaparecimentos, IB1 terá de investigar vários locais da Cidade da Luz, passando ainda por outros sítios (resta saber se no exterior ou se tudo se passa no interior da cidade). Serão muitos os obstáculos que irá encontrar pelo seu caminho, e mesmo ameaças, como outros robots que nos tentarão atrasar e que teremos de eliminar.

Como curiosidade, os Timsea Studios revelaram que para se deslocar pela Cidade da Luz, IB1 poderá ter de recorrer a movimentos e manobras de parkour.

ADOME, segundo os seus responsáveis, tem uma história cativante e inesperada que será uma surpresa para todos os jogadores e os levará a pensar em muito mais que um jogo, incluindo em alguns aspetos da nossa sociedade e da forma como a solidão se manifesta.

O jogo conta ainda com um grafismo exuberante e, claro, traz consigo uma mensagem clara sobre as alterações climáticas e os problemas da sociedades modernas nessa capitulo.

ADOME será lançado este ano, em principio no final de Maio para PC (Steam) e Playstation 5. Originalmente foi indicado que o jogo também iria sair para Nintendo Switch e Xbox Series X mas ainda não há pormenores.