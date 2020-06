Com uma aposta clara na diferença, a Xiaomi, sob a sua marca Haylou, deu recentemente a conhecer o smartwatch Xiaomi Haylou Solar. O grande destaque deste modelo vai para a sua capacidade energética, que pode oferecer uma autonomia até um mês.

Agora, o relógio inteligente da marca já está disponível a um preço bastante atrativo, ligeiramente abaixo dos 35€.

Xiaomi Haylou Solar – Uma grande autonomia

A maioria dos smartwatches disponíveis no mercado consegue oferecer autonomia para 2 ou 3 dias, alguns ainda atingem uma semana, mas poucos são os que conseguem mais do que isso, com todas as funcionalidades mais relevantes ativas.

A proposta da Xiaomi é diferente. A marca, com o seu Haylou Solar, garante assim uma autonomia de 30 dias com uma bateria de 340 mAh. No entanto, com o sensor de batimentos cardíacos ativado de forma contínua apenas deverá chegar aos 15 dias, o que não deixa ser uma marca muito interessante.

Há que considerar que, apesar do nome “Solar” e da grande autonomia, não estamos perante um relógio inteligente que carrega através de energia solar. Trata-se assim apenas de uma referência de marketing dada a sua grande autonomia.

Especificações gerais e atividades a monitorizar

O Xiaomi Haylou Solar vem com um ecrã TFT LCD de 1,28 polegadas, com uma resolução de 240 x 240 píxeis. A estrutura em metal tem 45,3 mm de largura e uma espessura de 11,4 mm. Já a nível de peso, este gadget tem apenas 54 gramas.

Quanto às funcionalidades, o Haylou Solar está preparado para registar 12 atividades físicas diferentes. Nomeadamente, corrida indoor e outdoor, caminhada, escalada, ginástica, ciclismos, entre outras.

Com certificado IP68, o relógio é à prova de água e poeiras, podendo ser também adequado para algumas atividades aquáticas. Tal como outros relógios do género, este Haylou Solar também faz a monitorização do sono e conta ainda as calorias queimadas.

Vem com Bluetooth 5.0, sendo assim compatível com Android e iOS através da app Haylou Fit.

Por fim, resta referir que o smartwatch está disponível por um preço bastante atrativo de 34,40 €, com envio sem encargos adicionais utilizando o método Duty Free.

Xiaomi Haylou Solar