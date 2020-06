Preços das telecomunicações? Em Portugal é caro diz a ANACOM

Se alguém tivesse dúvidas quanto à necessidade de sistemas digitais para comunicação, este estado de Pandemia veio clarificar a enorme importância das mesmas. As comunicações custam dinheiro e em Portugal, face a outros países europeus, o valor não é barato.

De acordo com a informação presente no estudo “Preços das telecomunicações em Portugal”, o nosso país está entre os países europeus com preços de telecomunicações mais caros.

Preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 7,7%, enquanto que na UE diminuíram 10,4%

Os últimos dados disponíveis revelam que, entre o final de 2009 e abril de 2020, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 7,7%, enquanto que na UE diminuíram 10,4%. Todos os estudos elaborados pela Comissão Europeia, pela OCDE e pela UIT, evidenciam que os preços dos pacotes de serviços e das ofertas individualizadas de banda larga fixa e de banda larga móvel em Portugal estão acima da média da UE.

Os resultados apresentados em termos de percentagem da média mensal do rendimento nacional bruto per capita (RNB p.c.) colocam Portugal numa posição muito desfavorável no conjunto dos países da UE28:

no 25º lugar do ranking no caso da banda larga móvel ;

; no 21º lugar do ranking no caso da banda larga fixa ;

; entre o 11ª e o 18ª lugar do ranking, consoante os serviços e perfis de utilização considerados, no caso dos serviços de voz móvel e Internet no telemóvel.

Incluir telefone fixo nos pacotes de serviços faz subir mensalidades

A grande maioria dos pacotes de telecomunicações obriga a contratar o serviço telefónico fixo, mas apenas 65% das famílias com telefone fixo usam realmente este serviço. Apesar da utilização da voz fixa não ser generalizada e apesar da inclusão do serviço num pacote poder implicar um custo marginal reduzido, os preços (i.e. mensalidades) dos pacotes são afetados pela sua inclusão no pacote, como se pode observar na tabela abaixo:

Mais canais nos pacotes, mensalidades mais altas

Os pacotes de serviços disponibilizam um número de canais muito significativo, apesar de os utilizadores tenderem a assistir a um número reduzido de canais de forma regular.

Mesmo que os custos da inclusão de canais adicionais nos pacotes sejam reduzidos para os prestadores, desde que a ANACOM iniciou a análise do preço dos serviços em pacote, os preços destas ofertas sempre estiveram positivamente correlacionados com o número de canais.

Por outro lado, as próprias ofertas dos prestadores assumem esta relação: quanto maior o número de canais, maior o preço associado (ver tabela seguinte).

Toda a informação pode ser consultada gratuitamente aqui.