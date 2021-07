A HMD Global tem feito com que a marca Nokia permaneça firme no mercado dos smartphones. O facto de se ter aliado ao programa da Google, Android One, tem vindo a proporcionar aos consumidores uma experiência de Android puro e atualizações constantes e garantidas do sistema operativo. A empresa oferece propostas nas mais variadas gamas de preços e ainda este ano poderá chegar um modelo de topo com suporte às ligações 5G.

Hoje as principais marcas já têm as suas propostas 5G e até as marcas com menos relevância oferecem smartphones adaptados à nova Era das comunicações. Estará a Nokia a ser prudente ou já está a chegar atrasada à corrida?

Desde 2019 que a Nokia não lança nenhum smartphone de topo. O último foi o Nokia PureView. A verdade é que o mercado não necessita propriamente de mais um modelo de topo, já que são inúmeras as propostas ao dispor do consumidor. No entanto, é também verdade, que existem características que só a Nokia oferece e a principal delas é uma experiência de Android puro tão desejada por tantos utilizadores.

Haverá novo smartphone Nokia de topo ou não?

Segundo uma publicação internacional, Zhang Yucheng, gestor de produto Nokia na China, será mesmo lançado um smartphone de topo de gama 5G. Esta informação chegou como resposta aos seguidores na rede social Weibo.

Além da informação de que seria um “flagship 5G”, não foram avançadas mais informações relevantes. No entanto, é avançado que esta novidade poderá chegar a 11 de novembro.

É importante referir que a empresa já oferece alguns modelos de gama média 5G. Contudo, falta dar um passo além.

Mas porque é que o Nokia 9 PureView não teve sucesso?

Aparentemente, a HMD Global não terá avançado ainda com o lançamento de um novo smartphone de topo, porque pretende oferecer algo com qualidade de topo, visto que o Nokia 9 PureView ficou aquém do esperado em muitos aspetos, nomeadamente na qualidade fotográfica oferecida.

Por isso, este desfasamento de tempo é apontado como um período para desenvolvimento de um modelo realmente com qualidade superior.

Mas existem outras informações interessantes e que poderão marcar uma nova fase da marca. Algumas informações apontam para que a Nokia venha a lançar o seu topo de gama 5G na China com uma grande mudança a nível de software. Em vez de estar equipado com Android, o smartphone poderá ser lançado com o HarmonyOS da Huawei. Considerando as semelhanças entre os dois sistemas, até faz sentido que tal aconteça, uma vez que no país não são usados os serviços móveis da Google.

Para o resto do mundo, não fará sentido tal alteração e não há rumores que apontem para tal.

Quanto ao timing para este lançamento, poderemos ver a Nokia a entrar tarde na corrida do 5G depois de ter abrandado na própria corrida dos modelos de topo. Ainda assim, considerando a evolução do 5G no mundo, esta até poderá ser a altura certa.