HomePod beta 15 supostamente estará a causar problemas de super aquecimento

Para quem tem o HomePod original e está com a versão beta do iOS 15, deverá ter atenção à coluna. Segundo informações, há utilizadores que depois de atualizarem o HomePod Software 15.0 começaram a ter problemas de super aquecimentos significativos. Há ainda casos mais graves, que podem levar mesmo a um dano permanente no dispositivo.

Apesar de não haver ainda uma certeza que acontece a todos, porque são apenas alguns casos reportados, é importante estar atento, se for o seu caso de ter já a nova versão beta.

HomePod com Software 15 beta aquece demais

De acordo com várias publicações recente no Reddit, o HomePod Software versão 15.0 beta está a causar situações de super aquecimento. Nalguns casos, o problema é significativo o suficiente para causar o desligar da coluna e pode mesmo chegar a danificar placa lógica.

Aconselho a desligar qualquer um dos seus HomePods que estejam quentes na parte superior, levando a uma falha na motherboard ou problemas no sistema de áudio OS 15, em que a Siri não consegue pausar a música quando está a reproduzir, tocar na parte superior apenas irá ignorá-la.

Escreveu o autor da publicação original.

Problema que não dá para corrigir com downgrade

Os utilizadores que instalaram a última versão e estão a ser afetados com o problema, têm mesmo de desligar a coluna da energia. Isto porque, segundo um dos visados, não é possível fazer downgrade da versão instalada.

Possivelmente poderão fazer um reset de fábrica, mas voltarão para a versão 14.6, que é a atual.

Estas versões beta, que por vezes trazem novidades mais profundas, têm de ser encaradas com algum grau de risco. Apesar de não ser um risco de dano do equipamento previsto, há situações que podem levar os dispositivos a limites que não seria suposto.

Quer o HomePod, quer o HomePod mini, irão também sofrer alterações com a nova verão do Software 15 que a empresa de Cupertino lançará no próximo outono.

