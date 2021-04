Smartphone Blackview BV5100 – uma proposta robusta acaba de chegar por 120 €

Ter um smartphone que resista a quedas, água, embates ou variações de temperatura é a exigência para muitas pessoas com empregos de maior exigência física. Além disso, estes trabalhos podem não permitir carregar o smartphone a qualquer momento, sendo que uma grande bateria também fará toda a diferença. O Blackview BV5100 é um novo smartphone robusto de entrada de gama, mas que não deixa de lado estes fatores essenciais.

Conheça os seus pormenores.

Smartphone robusto Blackview BV5100

O Blackview BV5100 surge no mercado como um novo smartphone robusto de baixo preço. Este modelo tem uma estrutura sólida com toda a proteção de impermeabilização exigida e um revestimento em borracha para prevenir a degradação em caso de quedas. Em termos de certificados conta com IP68, IP69K e MOL-STD-810G.

A bateria tem uma capacidade de 5580 mAh proporcionando uma autonomia para 2 a 3 dias de utilização. A marca indica que em standby pode chegar às 550 horas.

O smartphone inclui quatro câmaras na traseira sendo a principal de 16 MP. A câmara frontal é de 13 MP.

Outras características

Este novo smartphone BV5100 está disponível com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, tem um processador Helio P22 e vem com Android 10. É dual-SIM LTE, integra sensor de impressões digitais na lateral e NFC. O seu ecrã é de 5,7″ com resolução HD+ e proporção 18:9.

Pode ser adquirido nas cores preto, laranja, verde e amarelo, atualmente em campanha promocional, por 120 €.

