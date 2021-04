Novo RPG de ação revelado, Project Lilith

Recentemente a editora PlayWay, revelou Project Lilith, um novo título em desenvolvimento pelos estúdios polacos da Soro Games.

Trata-se de um RPG de ação que apesar de ter muitos pontos em comum com os restantes, apresenta a Rage (Raiva) como principal motivo de interesse.

Os estúdios polacos da Soro Games, encontram-se a desenvolver Project Lilith, um novo título que será distribuído pela PlayWay Games.

Trata-se de um RPG de ação, que decorre num universo sombrio de fantasia e magia e no qual o nosso personagem embarca numa demanda pela procura vingança. Sem se saber muito bem o porquê dessa vingança, sabemos que Lilith é o alvo da ira do nosso personagem.

De uma forma muito superficial, o jogo parece ter algumas influências de títulos como Demon’s Souls, por exemplo.

No nosso caminho pela procura de vingança, e pelo que podemos ver no vídeo de revelação agora apresentado (ver mais acima), vamos nos deparar com inúmeros perigos e inimigos. Demónios, Fantasmas e outros monstros do Inferno avançam pelas terras e protegem Lilith da nossa ira.

Em Project Lilith, o jogador terá ao seu dispor variadas armas, tanto para serem usadas numa mão ou a duas mãos. Podemos contar com espadas e escudos, machados, arcos e flechas, bestas e afins.

Segundo o que se sabe sobre o jogo, além dos normais movimentos de ataque (das várias armas), manobras de defesa, movimentos para nos esquivarmos, o jogo contará ainda com um sistema de combos e de manobras de finish que se esperam brutais e repletos de estilo.

Pelo caminho, iremos investigar masmorras, cidades, e muitos sítios repletos de inimigos que ao serem abatidos irão presentear-nos com loots generosas. Com o resultado das loots, podemos vender o excedente ou então fabricar/melhorar novas armas e equipamentos.

Os Altars of Power (Altares do Poder) serão locais sagrados em Project Lilith, nos quais o jogador poderá criar e melhorar o seus equipamentos e consoante os ingredientes que possua sejam, mais ou menos valiosos, também os equipamentos produzidos serão, mais ou menos poderosos.

Rage, ou Raiva

No entanto, um dos aspetos que, para já, diferencia Project Lilith dos restantes RPG de ação, será o uso da Raiva (Rage).

Ainda sem se conseguir perceber muito bem como é que irá funcionar a Rage, sabe-se que quando a usamos (eventualmente após o enchimento de uma barra própria), poderemos lançar ataques devastadores sobre os nossos inimigos.

Project Lilith foi agora revelado para PC e ainda não tem data de lançamento revelada.