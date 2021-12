Site revela mais de 60 acessórios oficiais para o Samsung Galaxy S22

Enquanto os olhos para já estão postos no Samsung Galaxy S21 FE, que será o primeiro grande lançamento da marca sul-coreana em 2022, fala-se cada vez mais numa outra nova linha para tornar o mercado dos smartphones ainda mais interessante.

Trata-se do Samsung Galaxy S22 sobre o qual algumas informações já foram divulgadas. Mas agora, um site do Reino Unido expôs mais de 60 acessórios oficiais para este novo telefone, o que adensa ainda mais as expetativas desta nova aposta da empresa.

Samsung S22: Mais de 60 acessórios oficiais revelados

De acordo com as recentes informações que aqui já partilhámos, a Samsung poderá lançar a sua linha do Galaxy S22 já a 18 de fevereiro, com as reservas a abrir no dia 8 desse mesmo mês. Além disso, no início do mês de novembro foram reveladas várias possíveis imagens reais deste novo modelo, situação que foi depois investigada pela própria Samsung.

E agora o site do Reino Unido BOX UK divulgou mais de 60 acessórios oficiais diferentes para o Galaxy S22. Os produtos vão desde capas a canetas S Pen, já com as opções de cores disponíveis.

Muitos dos produtos não tem imagens, mas pelo menos quatro itens conseguimos vislumbrar. Um deles é uma capa para o Samsung Galaxy S22 Ultra, designada "Clear Standing Cover - Transparent". Esta capa custa 23,99 libras, o que dá cerca de 28 euros.

Um outro acessório também para a variante Ultra é a capa Smart Clear View Cover (EE) - Black que está marcada a 48,99 libras, cerca de 59 euros.

Outra capa com imagem disponível tem o nome de Smart LED View Cover (EE) - Black, destina-se ao Galaxy S22 Plus e o preço é de 58,99 libras, o que dá cerca de 70 euros.

A última imagem disponível no momento é a da S Pen destinada a este novo smartphone da Samsung. O preço é de 33,99 libras, aproximadamente 40 euros numa conversão direta, à taxa de câmabio atual.

Para além destes, o site oferece uma grande variedade de outras opções, como capas transparentes, capas de couro, capas de silicone, entre muitos mais. Pode ver todos os acessórios disponíveis no site aqui.