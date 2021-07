Será que as marcas deveriam vender smartphones sem Certificado IP?

Já lhe aconteceu ter um smartphone vendido com certificação IP68, por exemplo, de resistência a água e poeira, o smartphone deixar de funcionar por causa de problemas de humidade e depois a garantia não cobrir? Estas histórias são recorrentes, mas continuamos a ver muitas fabricantes a lançar os seus smartphones e a anunciar tal característica.

Será que não o deviam fazer? Pete Lau, CEO da OnePlus, veio justificar o porquê dos seus mais recentes topos de gama serem resistentes a água e poeiras, mas não os promove com certificação.

Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, são apenas algumas das grandes fabricantes de tecnologia que vendem os seus smartphones de topo (e não só) com algum certificado IP de resistência a água e poeiras.

Ultimamente vemos o certificado IP68 a ser mais comercializado, sendo que este garante uma proteção dos smartphones total contra poeira (relativo ao número 6). Quanto à resistência a água falamos numa imersão contínua de 30 minutos, no máximo até três metros de profundidade (número 8). Na verdade, a profundidade pode depender do fabricante e a maioria define este valor nos 1,5 metros.

O que muitas vezes acontece é que algum dano decorrente de água ou poeiras acaba por não ser considerado para efeitos de garantia, sendo alegada uma má utilização do equipamento. Este é um cenário que provavelmente já foi vivido por algum dos que aqui estão.

Para o consumidor, não seria então melhor que os smartphones não fossem vendidos com a exaltação de tal especificação?

Há alguns anos que se questiona a OnePlus pelo não certificado IP nos seus smartphones. A verdade é que são já vários os modelos certificados com IP68, como os OnePlus 8 Pro e o OnePlus 9 Pro, mas tal não é referido como especificação principal.

Segundo o CEO da empresa há uma forte justificação para tal. Num longo texto partilhado na rede social Weibo, Pete Lau (ou Liu Zuohu) refere explicitamente que o modelo OnePlus 9 Pro tem certificação IP68, de resistência a água e poeiras, algo que aliás se pode ler em nota de rodapé na página do produto.

Isto acontece porque os testes para conseguir o certificado IP são muito específicos e em condições laboratoriais.

Ora, apesar do smartphone ser mais resistente a água e poeiras, a forma como cada pessoa o utiliza poderá comprometer o bom funcionamento do equipamento, uma vez que essa utilização não cumpre os tais requisitos criados em laboratório.

É por isso que considera que, apesar de ser um smartphone certificado não é recomendado que seja publicitado com esse recurso.

Pete Lau refere ainda que existem muitos outros fabricantes que não anunciam qualquer certificação IP, pelo que não haverá cobertura de garantia em danos provocados por líquidos, mas, ainda assim, os seus smartphones estão certificados.

Um outro fator prende-se com o facto de a resistência a água e poeiras ir diminuindo com o tempo, à medida que o próprio dispositivo se vai desgastando.

A classificação do produto é apenas uma descrição da qualidade. Comparado com definições e truques deslumbrantes, na nossa opinião, nada é mais importante do que o produto nas mãos do utilizador e os dados dentro dele