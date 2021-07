Estudo pago pelo Facebook afirma que Apple desincentiva instalações de apps de terceiros

A guerra em surdina entre o Facebook e a Apple continua. O alvo parecem agora ser as aplicações de terceiros e a comunidade de programadores da Apple, um dos seus maiores trunfos. Isto porque um novo “estudo” conduzido pela Comscore, patrocinado pelo Facebook, afirma que a Apple desencoraja a instalação de aplicações de terceiros no iPhone.

O relatório, publicado pela The Verge, afirma que as primeiras aplicações da Apple são tão populares que as pessoas não sentem a necessidade de instalar aplicações da App Store. A Apple diz que é um estudo “gravemente defeituoso”.

Facebook patrocinou um estudo “à medida”?

Recentemente, com o lançamento do iOS 15 e iPadOS 15, a Apple atualizou algumas das suas aplicações principais como o FaceTime o que traz ao utilizador funcionalidade do tipo Zoom para a aplicação iOS pré-instalada. O Facebook, que tem sido um inimigo de longa data da gigante de Cupertino, realizou um estudo para mostrar a vantagem injusta que as aplicações nativas têm sobre as aplicações criadas por programadores terceiros.

De acordo com o estudo, quase 75% das 20 aplicações mais utilizadas no iPhone são criadas pela Apple. O estudo foi também realizado para ver como funciona o mundo Android, e sim, os resultados são quase os mesmos por lá também.

A Comscore utiliza dados que recolhe regularmente de aplicações e websites, juntamente com um inquérito a cerca de 4.000 pessoas onde perguntou sobre as aplicações nativas que utilizaram durante o mês de novembro. Os resultados mostram que 75% das 20 principais aplicações no iOS nos EUA foram feitas pela Apple, enquanto que o Google fez 60% das principais aplicações no Android. As quatro primeiras aplicações em ambas as plataformas foram feitas pela sua respetiva empresa mãe.

As cinco aplicações de terceiros que fizeram a lista foram YouTube (9.º), Facebook (12.º), Amazon (16.º), Instagram (19.º), e Gmail (20.º). O Google, no iOS, foi o único programador de terceiros a ver duas das suas aplicações – Gmail e YouTube – no top 20. A popular aplicação de mensagens do Facebook, Messenger, não fez parte da lista.

A Apple chama o estudo de “gravemente defeituoso”

O Facebook diz que apenas realizou o estudo para ver o “impacto das aplicações pré-instaladas no ecossistema competitivo das aplicações”. Embora possa não ser este o caso. Há muito que o Facebook tem vindo a investigar a aplicação iMessage da Apple, e até Mark Zuckerberg disse publicamente que a Apple usa a sua “posição de plataforma dominante para interferir na forma como as nossas aplicações (do Facebook) e outras aplicações funcionam”.

A Apple rejeitou as conclusões do estudo. Um porta-voz da Apple disse ao The Verge que “o estudo financiado pelo Facebook a partir de dezembro de 2020 foi feito à medida para dar a falsa impressão de que há pouca concorrência na App Store”.

Na verdade, as aplicações de terceiros competem com as aplicações da Apple em todas as categorias e gozam de sucesso em larga escala.

Acrescentou o porta-voz.

Este estudo mostra as 20 aplicações mais usadas quer no iOS, quer no Android. Contudo, estas apps são gratuitas. Se este fosse um motivo de desincentivo, como se poderia explicar os 65 mil milhões de dólares gastos pelos utilizadores iOS e Android nas aplicações das suas lojas no 1.º trimestre de 2021?

Costumam substituir as apps nativas no vosso smartphone por outras de terceiros?

