Samsung tira carregadores das caixas de smartphones, mas deverá lançar um de 65W

A tecnologia evolui, mas as mentalidades também. Hoje as grandes marcas de smartphones, como a Samsung ou a Apple, estão a retirar os carregadores das embalagens, com o argumento de diminuir a pegada ambiental e o lixo eletrónico. Mas isto acontece ao mesmo tempo que há uma aposta cada vez maior na velocidade de carregamento das baterias dos smartphones.

Agora, prevê-se que a Samsung lance um novo carregador com ainda mais potência. Os rumores apontam para 65W.

Já aqui revelei várias vezes a minha opinião relativamente aos carregamentos ultra mega rápidos… é certo que mostram até onde as tecnologias podem ir, até onde se pode inovar. Contudo, na prática, o consumidor final não tirar assim tanto partido das baterias que carregam na totalidade em 30 minutos ou menos.

A Samsung, com a sua linha Note 20, acabou por lançar o modelo ultra com capacidade para carregar a uma potência de 45W, mas na linha S21 acabou por optar apenas pelos 25W no máximo.

Tudo isto acontece ao mesmo tempo que marcas como a Xiaomi ou a OPPO vão para valores absolutamente impressionantes, acima dos 100W.

Estará a Samsung a pensar numa nova estratégia?

Entretanto, começaram a surgir notícias de que a Samsung poderá estar a embarcar nesta corrida. O site MySmartPrice revelou que uma recente lista da TUV indica que a Samsung poderá estar na eminência de lançar um novo carregador com número de modelo EP-TA865. Este já havia surgido descrito em setembro de 2020.

O adaptador de corrente de 20 volts a 3,25 amperes poderá carregar assim baterias a uma potência máxima de 65W. Na descrição pode ver-se ainda que será um dispositivo compatível com USB PD PPS – um protocolo de fonte de alimentação programável que fornece um maior controlo no fornecimento de energia. Isto poderá significar um melhor desempenho no momento de carregar os dispositivos.

Carregador de 65W

Para já, não se sabe quando vai ser este carregador lançado, nem a que modelo de smartphone estará associado.

Já temos visto a empresa a inovar nalguns pormenores nas suas gamas médias e não seria de estranhar que o pudesse fazer neste campo. Olhando também ao preço do adaptador de corrente de 45W, este deverá surgir com um preço acima dos 50 €.