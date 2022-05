Samsung prepara-se para aumento dos preços de componentes que irá afetar o consumidor

O mundo está a enfrentar uma crise ao nível do fornecimento de componentes dedicados não só aos dispositivos como smartphones ou computadores, mas também o segmento automóvel, da construção civil, entre muitos outros segmentos. Atrasos nos lançamentos, aumentos de preços, abdicar de recursos, são apenas algumas das consequências que se enfrentam de forma transversal.

Sendo a Samsung uma das empresas ligadas à produção de componentes, também ela está a ser afetada e os preços vão subir.

As grandes empresas ligadas à tecnologia já vieram afirmar que a escassez de componentes vai continuar por mais algum tempo. O "fim" anunciado da pandemia parecia ser uma luz ao fundo do túnel, no entanto, novas vagas de infeções por COVID-19 e as próprias dificuldades que estão a surgir com a guerra, estão novamente trazer dificuldades para o mercado de uma forma global.

Samsung obrigada a ajustar-se

Em resposta à escassez global de chips, a Samsung está pronta para fazer grandes mudanças. De acordo com a Bloomberg, a Samsung pode estar a preparar-se para fazer aumentos de preços consideráveis de até 20% para os componentes que produz.

A Samsung é uma das maiores fabricantes de smartphones a nível global, no entanto, muitos dos componentes que produz são vendidos para outras empresas. A Apple é um desses exemplos.

Os preços vão aumentar

Depois de um período em que foi possível manter as contas equilibradas sem que os preços fossem ajustados de forma considerável, neste momento, a fabricante será mesmo obrigada a aumentar os preços para cobrir os custos crescentes que têm advindo da escassez de chips.

Outras empresas do setor, como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e United Microelectronics Corp., também deverão ser obrigadas a aumentas os preços, perante a realidade mundial.

Considerando todos estes fatores, é provável que os preços dos produtos finais acabem por sofrer um aumento junto dos consumidores de forma a minimizar o investimento feito na produção dos bens.