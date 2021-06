A extinção da linha Note da Samsung há muito que é anunciada, mas, ano após ano, têm sido anunciados os novos modelos, sem que a empresa refira alguma vez que será o último. Esta é a mais produtiva linha de smartphones do mercado, graças à sua S Pen que eleva a sua utilização. No entanto, este poderá mesmo ser o ano de viragem e a linha Fan Edition, com o Galaxy S21 FE, poderá ser decisiva.

Há notícias recentes que apontam o Samsung Galaxy S21 FE como o “sucessor” do Galaxy Note 20… Mas como será isto possível?

A linha Fan Edition da Samsung colocou no ano passado o topo de gama da empresa a um preço mais baixo, garantindo o desempenho de topo. Na verdade, manteve o processador, a câmara principal e muitas outras especificações de hardware do S20, numa estrutura em plástico, com ecrã ligeiramente inferior, para conseguir ter uma proposta mais acessível.

Sobre o Samsung Galaxy S21 FE já existem vários rumores que apontam para a mesma linha de produção. Ou seja, a empresa vai pegar no hardware do S21 e adaptá-lo a uma versão mais barata, mas igualmente poderosa. Recentemente, um teste de benchmark da Geekbench revelou, por exemplo, o seu processador, o Snapdragon 888, e ainda que virá com Android 11 e 6 GB de RAM.

Mas então o que tem o S21 FE a ver com o fim da linha Note?

O leaker Evan Blass partilhou um tweet com uma imagem um pouco estranha onde, aparentemente coloca em 2021 vários modelos de smartphones, posicionando o S21 FE como um seguimento da linha Note20 e não como um seguimento da própria linha S20 FE.

Associada à imagem está também a frase que indica que a Samsung está a posicionar o S21 FE como uma continuação do Note do ano passado.

Esta afirmação não deixa de ser estranha, considerando os rumores já existentes. Contudo, poderá apenas querer dizer que, em vez do Galaxy Note20, o próximo grande evento de hardware da Samsung, contará apenas com os modelos dobráveis e com o tal Fan Edition.

Há que referir que, pela primeira vez, o Galaxy Z Fold será compatível com a S Pen. Sob esta nova informação, poderá também o S21 FE ser compatível com a caneta, tal como é o Galaxy S21 Ultra. No entanto, a confirmar-se, a ideia de um smartphone de topo mais acessível poderá ir por água a baixo.

Uma vez mais, vemos a Internet a anunciar o fim da linha Galaxy Note da Samsung. Ano após ano esta tem sido uma premonição falhada, com a Samsung a dar continuidade aos smartphones mais produtivos do mercado.

O evento de apresentação dos novos smartphones deverá ocorrer a 19 de agosto, ainda que esta não seja uma data confirmada oficialmente.