Samsung deverá estar a preparar novos smartwatches…. mas com Wear OS do Android

Os relógios da Samsung são caracterizados pelo seu sistema operativo Tizen que está intimamente integrado com a One UI e as apps dedicadas desenvolvidas pela própria empresa. As máquinas desenvolvidas pela marca, são sem dúvida das melhores do mercado, mas agora poderá estar a preparar-se uma mudança.

Os novos relógios poderão vir com o sistema operativo da Google, o Wear OS.

Samsung vai abandonar o Tizen e abraçar o Wear OS nos seus smartwatches?

A Samsung está já a trabalhar nos seus próximos smartwatches Galaxy Watch que serão lançados no decorrer deste ano de 2021. Até aqui nada de novo. No entanto, os rumores vão mais além.

Ao que é agora partilhado, a empresa sul-coreana poderá abandonar o seu sistema operativo Tizen OS e optar pelo Android, ou melhor, pelo Wear OS. Esta informação foi avançada no Twitter pelo já conhecido leaker Ice universe.

O novo relógio da Samsung usará Android para substituir o Tizen.

O Tizen além de ser desenhado para relógios, pode hoje ser encontrado, também nas televisões da empresa. No passado falou-se na sua integração dos smartphones, tendo mesmo sido lançado o Samsung Z1, mas a verdade é que essa opção nunca se sobrepôs ao Android.

Agora, no caso dos relógios, a necessidade de aplicações de terceiros poderá estar na origem desta suposta decisão da Samsung.

Uma outra publicação avança que os novos modelos em desenvolvimento têm os números de modelo SM-R86x e SM-R87x. Podemos estar a falar dos sucessores dos Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2. Além disso, deverão existir as variantes Bluetooth e LTE para estes smartwatches.

É ainda expectável que além da monitorização de pressão arterial e ECG, ainda venham com recurso de monitorização dos níveis de açúcar no sangue, algo que Apple também poderá estar a preparar para o seu próximo Apple Watch.

Entretanto, deverão começar a surgir mais rumores em torno deste assunto.