E Porque Hoje é Sexta

Um senhor vai ao Canadá para caçar ursos, encontrando um e matando-o. Vai lá à beira e sente uma palmadinha nas costas; um urso ainda maior diz-lhe:

– Mataste o meu amigo, agora ou te violo ou te mato. E violou.

No ano seguinte volta lá e mata o urso. Vai lá à beira e sente uma palmadinha nas costas. Um urso ainda maior diz-lhe:

– Mataste o meu amigo, agora ou te violo ou te mato. E violou.

No ano seguinte volta lá e mata o urso. Vai lá à beira e sente uma palmadinha nas costas. Um urso ainda maior diz-lhe:

– Mataste o meu amigo, agora ou te violo ou te mato. E violou.

No ano seguinte volta lá e mata o urso. Vai lá à beira e sente uma palmadinha nas costas. Um urso gigantesco diz-lhe:

– Tu não vens aqui para caçar pois não?