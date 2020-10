Rato Bulzai: Desenhado e concebido para jogadores hardcore

Apesar das várias evoluções tecnológicas e até a adoção de dispositivos touch, o rato continua a ser um elemento muito importante nos sistemas computacionais (nos que suportam). A escolha de um rato nem sempre é fácil pois é necessário analisar algumas características, em especial a sua ergonomia.

Hoje apresentamos uma nova aposta por parte da Prozis, o Bulzai desenhado a pensar nos jogadores mais hardcore.

Este novo rato Bulzai da Prozis não é único no portefólio da empresa. Já no passado apresentamos e analisamos o espetacular Rato Gaming Kinaction que tem apenas 69g e é cheio de estilo que tem tido um sucesso.

O Bulzai da Prozis apresenta um design bastante elegante, contando com uma personalização de luzes RGB, diretamente ajustável na base do periférico.

No que toca a ergonomia, este rato foi pensado para destros e conta com uma pegada Palm, de modo a proporcionar um maior repouso da mão e conforto durante a sua utilização.

Vem ainda com um sensor ótico PixarArt 3360, o que permite ser ajustável dos 400, até aos 12000 DPI. Possui também um polling rate de 1000 hz e a sua aceleração máxima é de 50G.

Na lateral esquerda, este possui dois botões, o que totaliza 5 botões programáveis, não menos importante o rato tem um peso total de 148g.

Durante os testes realizados, este apresentou-se bastante fiel às suas características: velocidade, precisão e fiabilidade. O seu sensor, demonstrou ser bastante preciso e pode torna-se numa ótima escolha para os jogadores de FPS, contudo, o seu peso e ergonomia são uns dos pontos a levar em consideração na hora de escolha, por parte do consumidor.

Resumo das especificações do rato Bulzai da Prozis

Sensor ótico PixArt 3360

Desenho ergonómico para a mão direita

Resolução máx .: 12000 DPI

.: 12000 DPI Iluminação RGB personalizável

7 botões (5 programáveis; 1 de iluminação LED; 1 interruptor DPI)

Comprimento do cabo : 1,7 m

: 1,7 m Peso : 148 g

: 148 g Dimensões : 123 (C) x 65 (L) x 43 (A) mm

: 123 (C) x 65 (L) x 43 (A) mm Caixa : ABS

: ABS Voltagem : 5 V

: 5 V Corrente : 100 mA

: 100 mA Aceleração máx .: 50 G

.: 50 G Velocidade máx .: 250 IPS

.: 250 IPS Taxa de frames : 12000 FPS

: 12000 FPS Taxa de amostragem : 1000 Hz

: 1000 Hz Duração do switch: 20 milhões de cliques

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Rato Bulzai com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).