Kinaction: O Rato Gaming com apenas 69g e cheio de estilo

Gosta de jogar no computador, mas não tem o melhor equipamento porque é caro? Hoje temos uma sugestão para si! Já ouviu falar no rato para gaming Kinaction? Aparentemente é um simples rato, mas o Kinaction tem várias características que o vão deixar rendido.

Se procuram um rato que ofereça a melhor ergonomia, que seja bonito e leve como uma pena então tem de conhecer o Kinaction, o Rato Gaming da Prozis que está disponnível em preto e em branco.

A Prozis, marca que é amplamente conhecida na área da suplementação, está a apostar forte na área da tecnologia e agora na vertente do gaming.

Como temos referido em vários artigos/análises, os equipamentos da marca disponíveis no mercado apresentam sempre uma qualidade de construção excelente, aliada a outras características inovadoras. Hoje vamos conhecer os novos ratos para gaming (e não só)… Os ratos Gaming Kinaction!

Rato Gaming Kinaction pesa apenas 69g

Numa primeira observação percebemos de imediato que este é um rato USB com um design “normal”, mas com um conjunto de características muito interessantes. No contacto com este acessório, a primeira conclusão é que este rato é extremamente leve! São apenas 69 gramas que ajudam bastante na movimentação! O material de construção é plástico ABS.

Outro característica interessante é o cabo de ligação! Com 1,7m de cumprimento, o cabo do rato bastante resistente e destaca-se o facto de ser altamente maleável. Este rato direcionado para o gaming tem 7 botões, permite uma aceleração máxima de 50G, e a velocidade pode chegar aos 400 IPS.

Este rato tem um sensor Pixart 3389, uma resolução que pode chegar aos 16 mil DPI (pontos por polegada – Dots Per Inch) e toda a “iluminação LED” pode ser personalizada. De referir ainda que o valor do DPIs pode ser alterado via botão localizado na superior do rato.

Em Resumo…

Ficamos rendidos a este rato gaming especialmente pelo pouco peso mas também pela sua ergonomia e material de construção. Destaque ainda para o software que está disponível no site da Prozis, que permite personalizar toda a ação do rato ao nível de botões, movimentos e também no que diz respeito à iluminação RGB.

Num próximo artigo iremos explorar este software que está muito interessante e que permite “dar vida” ao rato de acordo com os nossos gostos.

E o Tapete de rato Prozis, já conhece?