Promoções Playstation num Halloween diferente dos restantes anos

Graças à pandemia que grassa no mundo, este ano de 2020 está destinado a ser completamente diferente de todos os outros. Nem o Halloween escapa.

No entanto, isso não quer dizer que não deixem de haver boas oportunidades nas Promoções de Halloween da Playstation e apesar de já estar a decorrer, nunca é tarde para divulgar promoções… certo?

Este ano o Halloween vai ser, definitivamente diferente para a maior parte das pessoas que o costumam celebrar de forma mais tradicional ou de forma mais social. É o resultado da pandemia de Covid que continua a invadir o nosso dia a dia e a nossa forma de viver.

Seja como for, uma coisa é certa: as Promoções de Halloween da Playstation estão aí. E até o próximo dia 2 de novembro… é só aproveitar!

Apesar de a campanha já estar em curso, desde a semana passada, nunca é tarde para relembrar as promoções de Halloween da Playstation.

Na lista de jogos com desconto (podem ver aqui na íntegra), existem jogos muito interessantes, onde gostaria de destacar Death Stranding e Days Gone.

Death Stranding – passa de 69,99 € para 30,09 €

Days Gone – passa de 69,99 € para 20,29 €

Devil May Cry 5 (with Red Orbs) – passa de 24,99 € para 19,99 €

Fallout 76 – passa de 39,99 € para 15,99 €

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – passa de 29,99 € para 19,49 €

MediEvil – passa de 29,99 € para 14,99 €

Mortal Shell – passa de 29,99 € para 25,49 €

Predator: Hunting Grounds – passa de 39,99 € para 23,99 €

Resident Evil 2 Deluxe Edition – passa de 49,99 € para 19,99 €.

The Evil Within 2 – passa de 39,99 € para 19,99 €

Wasteland 3 – passa de 59,99 € para 44,99 €

Watch Dogs 2 – passa de 69,99 € para 15,39 €

Trata-se de uma lista com bastantes pesos pesados e com descontos interessantes também. Seja como for, na lista total surgem ainda outros jogos como DOOM Eternal ou Alien Isolation, entre muitos outros.

Esta Promoção de Halloween fica disponível até ao próximo dia 2 de novembro.