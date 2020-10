Sem dinheiro para um real, decidiu replicar um Bugatti Vision Gran Turismo

Não possuímos todos o mesmo poder de compra. Aliás, para os amantes de carros, por exemplo, existem modelos, muitas vezes incríveis e de sonho, que extravasam a capacidade financeira dos adeptos. Assim, esses veículos, como são exemplo os da Bugatti, obviamente, só chegam a quem os consegue suportar.

Foi com o sonho de ter um Bugatti e a falta de dinheiro para o suportar que um mecânico chinês decidiu replicar um dos modelos, com as suas próprias mãos.

Bugatti Vision Gran Turismo: Modelo (não tão) único

A Bugatti é uma marca que, com certeza, já passou pelos olhos de toda a gente. Afinal, os seus veículos são conhecidos pelo alto desempenho, bem como pelo design moderno e arrojado. Além disso, é considerada uma marca bastante cara e, por isso, não está disponível para qualquer carteira.

Apesar disso, existem muitas pessoas que, mesmo não comprando, são adeptas da marca e das suas potencialidades e características. Se possuir um já é financeiramente difícil, então, possuir um de produção única é ainda pior.

Com isto, descobrimos o maior fá da marca: o mecânico Jack Lee. Além da única unidade produzida já ter dono, percebeu que não conseguiria suportar o custo de um Bugatti Vision Gran Turismo e decidiu replicá-lo, construindo um modelo idêntico com as suas próprias mãos. Aliás, o modelo de produção única é baseado no Bugatti Chiron.

Quando eu era criança tinha o sonho de construir um carro desportivo Bugatti. Chegou a altura de realizarmos o sonho.

Escreveu Lee.

De uma quebra no negócio a um (quase) carro de luxo

Conforme sabemos, a COVID-19 abalou os negócios que por aí andam. Assim, apesar da sua equipa se dedicar ao reparo de veículos pesados, a infeção veio espoletar o empenho em realizar um sonho. Com o negócio mais parado, a equipa de Lee decidiu construir uma réplica de um Bugatti Vision Gran Turismo.

Com 4 meses de trabalho registados em vídeos publicados no YouTube, Lee vai explicando e mostrando todo o processo da criação da sua réplica.

Para se assemelhar o mais possível ao original, a equipa incluiu acessórios de fibra de carbono feitos à mão, para o tejadilho. Ademais, refizeram a carroçaria, pois queriam produzir algo o mais próximo possível da perfeição.

Se for mecânico, ou até mesmo um entusiasta, irá, provavelmente, perceber que se trata de uma réplica do Bugatti Vision Gran Turismo. Contudo, para a maioria, passava bem despercebido.

Leia também: