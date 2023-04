Raspberry Pi terá chips de Inteligência Artificial

A Sony prepara-se para fazer um investimento que trará os chips AITRIOS com deteção de imagem por inteligência artificial (IA) às placas Raspberry Pi.

A divisão de semicondutores da Sony anunciou que está a fazer um "investimento estratégico" no Raspberry Pi, como forma de levar a sua tecnologia de IA a um mercado mais amplo. O objetivo passa por oferecer aos utilizadores do Raspberry Pi uma plataforma de desenvolvimento para sua plataforma de IA AITRIOS (on-chip) usada para funções de deteção de imagem, como reconhecimento facial.

O presidente e CEO da Sony Semiconductor Solutions, Terushi Shimizu, disse:

Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Raspberry Pi Ltd. para trazer a nossa plataforma AITRIOS - que suporta o desenvolvimento de soluções únicas e diversificadas utilizando os nossos dispositivos de IA de ponta - para a comunidade de programadores e utilizadores do Raspberry Pi e fornecer uma experiência de desenvolvimento única