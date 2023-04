Ciclista detido na China por tentar entrar com 6.000 cartões microSD

As restrições aplicadas pelos Estados Unidos à China têm trazido consequências de diversas formas. Uma delas é a tentativa de muitas pessoas entrarem no país asiático ilegalmente com produtos tecnológicos, visto a China não poder atualmente ter acesso a muitos deles. Recentemente foi detido um ciclista que tentava entrar no país de Xi Jinping com nada menos do que 6.000 cartões microSD na sua bicicleta.

Infelizmente tem-se tornado cada vez mais frequente a deteção e detenção de pessoas na alfândega da China por tentarem entrar no país com equipamentos tecnológicos escondidos das mais variadas formas. Num dos últimos casos que aqui divulgámos, estavam 84 discos SSD inseridos numa trotinete elétrica. Mas há muitas outras situações.

Detido entrar na China com 6.000 cartões microSD numa bicicleta

De acordo com as mais recentes informações, desta vez foi detido um homem na alfândega chinesa que tentava entrar no país com 6.000 cartões microSD de forma ilegal. Um dos pontos caricatos desta situação é que os equipamentos contrafeitos se encontravam escondidos dentro de uma bicicleta.

Contudo, o esquema foi detetado através da máquina de raio-x da alfândega, onde se descobriu que os cartões de memória estavam inseridos entre o banco da bicicleta e a parte do chassi que liga o guiador ao resto da estrutura.

O objetivo do homem era então contrabandear todos esses cartões microSD de Hong Kong para a China continental. Isto porque os residentes de Hong Kong beneficiam de imposto zero sobre a venda de mercadorias, enquanto que na China continental essa taxa pode chegar aos 13%. Esta é assim uma forma fácil e rápida de ganhar algum dinheiro.

Segundo os relatórios oficiais “quando o detido tentou dirigir a sua bicicleta pelo corredor de ‘nada a declarar’, muitas vezes ele desviou o olhar e agiu de forma suspeita. Como resultado, 6.000 cartões microSD foram escondidos na cavidade da bicicleta. O caso está atualmente a ser processado pelas autoridades alfandegárias”.

Esta é assim mais uma situação a juntar a tantas outras que têm acontecido nos últimos tempos, nas quais as pessoas tentam entrar na China com produtos tecnológicos de forma ilegal.