No final de cada ano é costume fazer-se um apanhado geral e uma reflexão sobre o que de melhor e menos bom aconteceu ao longo dos doze meses. E neste ano de 2020 não será diferente, embora com a condicionante da pandemia. Mas mesmo assim há sempre aquelas marcas que foram as mais faladas, por bons ou maus motivos, mas que acabaram por marcar o ano.

Desta forma, queremos que nos diga quais foram, para si, as marcas tecnológicas que mais se destacaram em 2020.

O ano de 2020 está quase a terminar e sem dúvida que ficou marcado pela pandemia da COVID-19. Para as empresas de todo o mundo este foi um desafio sem igual, uma vez que as lojas foram fechadas, as fábricas também ou funcionaram a meio gás, e muitos serviços ficaram comprometidos.

Em concreto no mundo da tecnologia, este ano obrigou a adiar vários lançamentos de produtos, comprometeu eventos e ainda modificou toda a forma de trabalhar.

Quais as marcas tecnológicas que mais se destacaram em 2020?

Para a questão desta última semana do ano reservamos o tema das marcas tecnológicas que mais se destacaram em 2020.

Na lista encontram-se várias empresas, como por exemplo as mais populares Apple, Microsoft, Google, Samsung e Facebook. Mas também inserimos outras marcas de smartphones que se evidenciaram, como Huawei, Xiaomi, OPPO, Realme, Nokia e One Plus.

Para a secção de hardware e gaming, inserimos a Intel, AMD, Nvidia, ASUS, Sony, IBM, Nintendo, Epic Games e ainda a Qualcomm.

Não nos podíamos obviamente esquecer as marcas de serviços que têm tido em altura de pandemia, como Amazon, Zoom e Telegram. E também fazem parte da lista as marcas Tesla, Uber, Spotify e DJI.

Já escolheu quais destas marcas se destacaram em 2020?

Participe na nossa questão desta semana

Quais as marcas tecnológicas que se destacaram em 2020? Apple

Microsoft

Intel

AMD

Nvidia

Google

Xiaomi

OPPO

Samsung

ASUS

Huawei

Facebook

Tesla

DJI

Sony

Amazon

IBM

Nokia

Nintendo

Realme

Uber

Zoom

Epic Games

Qualcomm

Spotify

Telegram

Outra

OnePlus

