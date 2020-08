As televisões da Xiaomi são das mais populares na China, mas, por cá, são também comercializadas a bons preços, distinguindo-se por virem equipadas com Android TV.

Contudo, em breve, os seus preços poderão aumentar de forma generalizada e a culpa é dos painéis LCD.

Smart TVs da Xiaomi poderão ficar mais caras

Na rede social Weibo estão a surgir algumas publicações que faziam prever uma subida generalizada do preço das televisões inteligentes da Xiaomi. Esta subida de preços terá como principal causa, a subida dos preços dos painéis LCD utilizados nas televisões. Nos últimos tempos, a subida de preços foi significativa o que acaba por influenciar os produtos finais.

Já a partir de amanhã, a Xiaomi poderá anunciar oficialmente esta subida de preços que acontecerá tanto nas lojas físicas como nas lojas online. O aumento deverá ser anunciado na China, mas poderá afetar os preços pelo mundo todo.

O preço deverá sofrer aumentos na ordem dos 100 a 300 Yuan, o que corresponde a cerca de 12 a 36 €, numa conversão direta, à taxa de câmbio atual.

Estas informações não têm vínculo oficial, no entanto, uma publicação do ZNDS garante que fontes próximas da Xiaomi afirmam que há realmente a pretensão de ajustar os preços, ainda que o aumento não seja refletido no imediato.

O aumento do preço dos painéis LCD

Os preços dos painéis LCD tiveram, segundo um relatório recente, um aumento na ordem dos 10%, para os tamanhos de 32 e 55 polegadas. Já os painéis de 50 a 65 polegadas sofreram aumentos de 8 a 10%.

Assim, é inevitável que as empresas, para manterem os lucros, tenham que ajustar o preço final dos seus produtos.