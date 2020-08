Receita de jogos da App Store é 52% superior à do Google Play Store

De acordo com dados agora divulgados, a App Store conseguiu gerar uma receita de 22,2 mil milhões de dólares com jogos, apenas nos primeiros seis meses desde ano. Este valor é 52% superior ao conseguido pela loja de aplicações da Google.

Este resultado comprova que o mundo gaming para dispositivos móveis está em exponencial crescimento. Resta saber como será daqui para a frente com o Fortnite banido da loja das aplicações da marca de Cupertino.

App Stpre com receita de 22,2 mil milhões de dólares em jogos no 1º semestre

Segundo os dados divulgados pelo GoldenCasinoNews, a loja de aplicações da Apple gerou 22,2 mil milhões de dólares apenas no primeiro semestre de 2020. Na nossa moeda, este valor corresponde a sensivelmente a 18,76 mil milhões de euros. Incrivelmente, a App Store conseguiu uma receita 52% superior do que o Google Play Store.

Este é um resultado espantoso que mostra um crescimento bastante significativo no mundo dos jogos mobile.

Para termos uma ideia desse crescimento, basta lembrarmos que no primeiro semestre de 2017, as lojas App Store e Google Play conseguiram juntas uma receita de 22,6 mil milhões de dólares (~19 mil milhões de euros). Já no mesmo período de 2018, o valor combinado foi de 26,2 mil milhões de dólares (~22,14 mil milhões de euros). Por sua vez, nos primeiros seis meses de 2019 esse montante cresceu para 30,3 mil milhões de dólares (~25,60 mil milhões de euros).

Segundo a SensorTower, uma das responsáveis pelo estudo, o primeiro semestre de 2020 foi o que apresentou os maiores lucros até agora. Ou seja, a receita conjunta da App Store e Google Play Store assenta nos 36,8 mil milhões de dólares (~31,1 mil milhões de euros). Um aumento de 26% face ao mesmo período de 2019.

Utilizadores do iOS gastam mais do que os do Android

Discriminadamente, no primeiro trimestre de 2020 a receita da App Store conseguiu 10,6 mil milhões de dólares (~9 mil milhões de euros). Ou seja, um aumento de 18% face ao ano passado. Já no segundo trimestre deste ano esse valor aumentou para 11,6 mil milhões de dólares (~9,8 mio milhões de euros) e este é assim o maior lucro trimestral até agora apresentado pela loja de apps da Apple.

Por sua vez, os utilizadores Android geraram 14,6 mil milhões de dólares nos primeiros seis meses do ano, ou seja, 12,34 mil milhões de euros. No primeiro trimestre o valor assentou nos 6,9 mil milhões de dólares (~5,8 mil milhões de euros), enquanto que no segundo trimestre aumentou para 7,7 mil milhões de dólares (~6,5 mil milhões de euros).

Mas a Google vence nos downloads

No que respeita aos downloads, o Google Play Store vence a loja da Apple. No primeiro trimestre de 2020, foram feitos 10,4 mil milhões de downloads de jogos da loja de apps para Android, quatro vezes mais do que na App Store, que conseguiu 5,7 mil milhões de downloads.