OPPO será a nova Huawei? Relatório afirma que o objetivo é esse

A OPPO está a passar por um processo de mudanças. Ontem mesmo foi anunciado que Pete Lau, CEO da OnePlus, foi também nomeado vice-presidente sénior do grupo de empresas da família OPPO. Agora, a empresa poderá estar a preparar-se para ocupar o lugar da Huawei nalguns mercados afetados pelas restrições que lhe foram impostas.

Um relatório afirma que a OPPO poderá estar já a aumentar a sua produção de smartphones para ocupar este lugar.

OPPO aumenta produção de smartphones

A Huawei é hoje a marca que mais smartphones vende no mundo. É certo que esta informação chega em tempos de pandemia quando as remessas da Samsung estavam condicionadas e com a China a comprar quase metade de todas as vendas da Huawei. Seja como for, a empresa chinesa tem um papel importantíssimo neste segmento em todo o mundo.

Apesar disso, as restrições impostas pelos Estados Unidos, irão abrandar a produção de smartphones Huawei nos próximos tempos, condicionando, consequentemente, o envio de remessas de produtos para o resto do mundo. Assim, é aberta uma janela de oportunidade para outras marcas.

Um relatório recente vindo da China, indica que a OPPO está já a aumentar em larga escala a produção de smartphones para atacar o mercado europeu.

Até ao final do ano, a empresa deverá colocar no mercado cerca de 85 milhões a 100 milhões de smartphones.

A chinesa no mundo

Na Europa, a marca tem uma expressão ainda muito diminuta, respondendo apenas a 3% dos consumidores. No entanto, esta seria uma boa oportunidade para crescer, até porque a qualidade dos produtos está mais do que comprovada.

No último trimestre, a OPPO e a Xioami, contudo, tiveram um crescimento importante em território europeu, principalmente por oferecerem produtos a preços mais baixos. Um mercado de grande importância para a OPPO é o do Sudeste Asiático, onde já foi mesmo capaz de superar a Samsung.