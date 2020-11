OPPO Reno5 Pro 5G tem nome confirmado em certificação HDR10 +

A máquina não pára de produzir novos equipamentos, cada vez mais modernos e robustos. A OPPO, assim como outras marcas, tem sido uma das mais atentas às necessidades dos consumidores e, com isso, investe em novos telefones de forma regular.

E depois do Reno4 há agora um novo smartphone à espreita. O nome já foi confirmado na certificação HDR10 + e vai designar-se de OPPO Reno5 Pro 5G.

Atualmente temos em mãos o OPPO Reno4 Pro 5G lançado em agosto desde ano. E podemos já avançar que, sem dúvida, este é um potente smartphone. Tanto ao nível de hardware assim como também o próprio sistema, este é um equipamento que promete oferecer ao utilizador tudo aquilo que ele mais necessita e espera de um bom telefone. Mas, sobre ele, em breve traremos mais detalhes apurados nos nossos testes.

No entanto a marca chinesa não baixa os braços e já terá ‘no forno’ o sucessor deste equipamento.

OPPO Reno5 Pro 5G tem nome confirmado e pode chegar em breve

Segundo as informações, a OPPO terá já três novos smartphones em desenvolvimento, os quais devem fazer parte da linha Reno5. Quando à designação de cada modelo estima-se que sejam o Reno5, o Reno5 Pro e o Reno5 Pro Plus.

E agora uma divulgação da TENAA revela que a versão Reno5 Pro 5G surge na certificação da especificação HDR10 +. Na imagem seguinte é mostrada a certificação HDR10 + onde surge o nome do modelo da OPPO.

De acordo com o site MySmartPrice, a listagem no site HDR10 + mostra dois números de modelos referentes à marca OPPO. Já a divulgação da TENAA demonstra que o Reno5 Pro 5G tem dois números de modelo associados, o PDSMoo e o PDST00.

Para além disso é indicado que esta versão contará com um ecrã de 6,55 polegadas com resolução 2400 x 1080 pixeis. Deduz-se, devido aos modelos anteriores, que este equipamento traga um ecrã curvo AMOLED com uma alta taxa de atualização.

Quanto às restantes especificações, espera-se que o modelo Pro traga o processador Dimensity 1000+ da MediaTek, enquanto que as outras duas versões devem vir com o Snapdragon 765G e 865 SoCs.

A bateria do Reno5 Pro 5G deverá ter uma capacidade de 4.250 mAh (2 x 2.125 mAh), com carregamento de 65 W. A traseira alojará um conjunto de quatro câmaras, com a principal de 64 MP, uma ultra-wide de 8 MP e outros dois sensores de 2 MP. A câmara de selfies deverá ter 32 MP.

Por fim, podemos assumir que este telefone estará disponível nas versões 8 GB e 12 GB de RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno, contando com o sistema operativo Android 11.

E uma vez que algumas informações já foram reveladas, é possível que a apresentação e lançamento do OPPO Reno5 não esteja assim tão longe.