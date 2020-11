Foi em junho de 2019 que a empresa Facebook anunciou a criação de uma nova moeda digital, a Libra. Na altura, previa-se que chegasse ao mercado no decorrer de 2020, mas as muitas polémicas à sua volta fizeram com que tal não tenha acontecido até agora… e não se espera aconteça nos poucos dias que faltam para o final do ano.

Há, no entanto, a expectativa para que chegue em 2021, mas de forma limitada.

A criptomoeda Libra do Facebook está a chegar

A criptomoeda Libra do Facebook tem estado envolta em várias polémicas e controvérsias. Talvez por isso não tenha ainda saído do papel. No entanto, de acordo com o Financial Times, poderá chegar finalmente em janeiro.

Tal como o consórcio co-fundado pelo Facebook, Libra Association, referiu no decorrer deste ano, o objetivo passaria por criar “stablecoins” (“moedas estáveis”) digitais de moedas fiduciárias como o dólar, euro ou libra.

Assim, a Libra Association parece ter planos para lançar uma única stablecoin baseada no dólar americano. As outras moedas não estão colocadas de parte. No entanto, não serão lançadas para já.

Na verdade, nenhuma será lançada de um momento para o outro. Para que tal aconteça, são necessárias as aprovações das entidades reguladoras.

Gestão da Libra

Caso se veja efetivamente a Libra a chegar no próximo ano, deveremos ver, em simultâneo, o lançamento de uma carteira de criptomoedas por parte do Facebook. Aliás, também este lançamento foi inicialmente previsto para 2020. “Do ponto de vista do produto” a carteira já está pronta a ser lançada, segundo declarações de uma fonte próxima ao seu desenvolvimento ao jornal FT.

Além desta app, a Libra ainda deverá poder ser gerida através das apps de conversação do Facebook, o Messenger e o WhatsApp. Esta será uma alternativa, já que a carteira Novi apenas deverá chegar a alguns mercados.

A abordagem de utilização da moeda virtual é ainda uma incógnita, mas no início do ano deveremos ter mais informações para partilhar.