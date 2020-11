Tesla: Vai ser possível ver remotamente o que se passa à volta do carro

A Tesla continua na linha da frente dos veículos elétricos e em toda a tecnologia que equipa os seus veículos. Ao longo dos últimos anos as novidades têm sido muitas e estão a chegar mais novidades.

Segundo informações irá estar disponível uma “grande atualização” que permitirá aos proprietários dos Tesla ver remotamente, na app, o que as câmaras associadas ao autopilot conseguem ver.

De acordo com o site electrek, a Tesla tem planos para lançar uma “grande atualização” de software, provavelmente a versão 11, para atualizar algumas funcionalidades e disponibilizar outras. Desde há algum tempo que a Tesla tem vindo a falar sobre uma melhor integração da funcionalidade Tesla Sentry Mode na sua app móvel.

Esta funcionalidade foi apresentada em 2019 e permite uma vigilância 360.º dos veículos Tesla.

Câmaras do AutoPilot Tesla na app móvel..

O Sentry Mode adiciona uma camada única de proteção aos veículos Tesla. Permite vigiar continuamente o ambiente ao redor de um carro quando este é deixado sem supervisão. Desta forma, quando ativado, o Modo Sentinela entra num estado de “Espera”, como muitos sistemas de alarme domésticos, que usam as câmaras externas do carro para detetar possíveis ameaças.

Se uma ameaça mínima for detetada, como alguém que se encoste ao carro, o Modo de Sentinela passa para um estado de “Alerta” e exibe uma mensagem no aviso no ecrã interior a informar que as suas câmaras estão a gravar a atividade de perímetro.

Se uma ameaça mais grave for detetada, como alguém a partir o vidro de uma janela, o Modo Sentinela passa para o estado “Alarme”, que ativa o alarme do carro, aumenta o brilho do ecrã central e reproduz música no volume máximo do sistema de áudio do carro.

Se um carro mudar para o estado “Alarme”, os proprietários também receberão um alerta na aplicação móvel Tesla. Estes serão informados que ocorreu um incidente. Posteriormente, poderão descarregar uma gravação de vídeo do incidente (via acesso USB dentro do carro). A gravação do incidente começa 10 minutos antes do momento em que uma ameaça foi detetada.

Com a atualização que a Tesla pretende disponibilizar, os proprietários de veículos da marca poderão ver o que se passa à volta do seu veículo através da app. As câmaras que dão suporte ao autopilot estarão disponíveis na app móvel. Ainda não se sabe quando a Tesla lançará tal atualização, sabendo-se apenas que está em desenvolvimento.