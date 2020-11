iServices: Relógio mede febre e oxigénio do corpo e custa apenas 59,95€

O universo dos gadgets está cada vez mais repleto de novidades e inovações que auxiliam na deteção do COVID-19.

Por esta razão, a iServices acaba de lançar um relógio inteligente capaz de medir a temperatura corporal e os níveis de oxigénio, para que qualquer indício de doença seja de imediato detetado!

Tudo o que precisa num único relógio…

Com a entrada da COVID-19 no nosso dia-a-dia temos, obrigatoriamente, de nos adaptar ao novo normal, e a necessidade de medir a febre pelo menos uma vez ao dia entrou já na rotina de muitos portugueses. De forma a ser possível estar sempre alerta, existe um wearable que é imprescindível e que tem a tecnologia pronta a ajudar-nos nesta missão! Trata-se do novíssimo Smartwatch da iServices, super acessível e intuitivo, que tem como grande funcionalidade a capacidade de medir a nossa temperatura corporal e o nosso nível de oxigénio no sangue.

Este relógio inteligente não pretende rivalizar com o Apple Watch ou com Samsung Galaxy Watch. Falamos de um relógio que introduz funcionalidades mais viradas para um fitness band com um monitor de fitness multifuncional uma vez que nos permite medir a pressão arterial, contar os passos, monitorizar o batimento cardíaco, medir a febre, entre outras funcionalidades.

Verificação da temperatura corporal

O relógio inclui um termómetro integrado que fornece uma leitura precisa e rápida de temperatura corporal em apenas alguns segundos.

A temperatura do pulso é diferente, geralmente, em cerca de 0,5 grau Celsius da temperatura medida na testa e nas axilas. Mas uma coisa é certa: a medição regular da temperatura corporal ajuda a saber mais sobre o nosso estado de saúde!

Oxímetro de pulso SpO2

O relógio permite medir a oximetria (saturação de oxigénio) do sangue. Em pessoas saudáveis os níveis de oxigénio no sangue devem situar-se entre os 94% e 100%. Quando os níveis de oxigénio no sangue estão abaixo de 80% podem levar a problemas no coração e no cérebro.

O risco de paragem respiratória ou cardíaca é comum após uma saturação baixa e contínua de oxigénio no sangue. A medição regular da oximetria é, por isso, muito importante.

Medição da pressão arterial

O relógio permite medir a pressão arterial e a saturação de oxigénio em tempo real. Uma escalada na montanha, exercícios intensos, bebida ou trabalho mental de alta intensidade podem levar à queda dos níveis de oxigénio, o que pode levar o corpo a sentir sintomas de hipoxemia.

O monitor de pressão arterial é sensível o suficiente para rastrear pequenas falhas de batimento cardíaco que podem passar despercebidas ao utilizador.

Monitor de fitness multifuncional

O rastreador de fitness faz o básico, como rastrear os passos, pedómetro (passos, distância, calorias) e também rastreia atividades como corrida e ciclismo com precisão, sendo possível conectar ao GPS do smartphone. Além disso, o relógio possui um sensor de HR avançado para monitorização eficaz da frequência cardíaca. Fornece ainda uma análise abrangente do sono e inclui despertador, calendário, calculadora, câmara (0,3M), com ampla compatibilidade com Androi de iOS.

Este smartwatch pode conectar-se com a maioria dos smartphones do mercado através de Bluetooth. Permite ainda instalar uma aplicação para ler Whatsapp, e se instalar um cartão SIM de rede GSM terá acesso ao Twitter, ao Facebook e a outros aplicativos de mensagens push. Pode ainda realizar e receber chamadas telefónicas diretamente no relógio, bem como visualizar e responder a mensagens de texto.

O relógio inteligente está disponível na iServices pelo valor de 59,95€. E pode ser uma excelente ideia para dar de presente neste Natal!

Características Técnicas do Relógio da iServices

Dimensões: 42x35x10.9mm

Peso: 50g

Cores disponíveis: Preto

Display: 1.3” TFT

Touch Screen: Full Touch

Resolução do ecrã: 240×240 pixel

Carregamento: Magnetic USB Charger

Tempo de carregamento: 1.5 horas

Bateria: Lithium

Capacidade: 230mAh

Alarme vibratório: Sim

À prova de água: IP67

CPU: Nordic nRF52840

Conectividade: BLE 5.0

Compatibilidade: Android e iOS

Certificações: FCC, IC, CEC, CA Prop65, CE-RED, RoHS, REACH, WEEE, IP67 Waterproof

Relógio inteligente iServices