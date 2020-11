Foi recentemente revelado um novo trailer para Bridge Constructor: The Walking Dead, um jogo de mortos-vivos, mas onde a jogabilidade é um pouco diferente daquela a que estamos habituados.

Venham conhecer um pouco mais de Bridge Constructor: The Walking Dead.

Estamos habituados e ver jogos com mortos-vivos e zombies que assentam a sua jogabilidade na ação e combate. No entanto, existem alternativas interessantes para quem aprecia outro tipo de desafios.

E é isso mesmo a que se propõe Bridge Constructor: The Walking Dead, um título desenvolvido pela ClockStone e com o selo de qualidade da AMC.

Trata-se de um mashup entre o universo de Walking Dead e o jogo Bridge Constructor

O jogo é um mashup entre o universo baseado em Walking Dead e o jogo Bridge Constructor, criando uma jogabilidade e dinâmica bastante diferente.

Com um enredo interessante e baseado na série da AMC, os jogadores vão encontrar alguns personagens bem conhecidos como, por exemplo, Daryl, Michonne ou Eugene.

Bridge Constructor: The Walking Dead, trata-se de um jogo quebra-cabeças que apresenta puzzles dinâmicos e relacionados com a física dos objetos para apresentar uma jogabilidade diferente na luta contra os mortos-vivos.

No jogo, pertencemos a um grupo de sobreviventes que luta contra hordas de zombies e contra outras fações hostis. Para encontrar refúgio e recursos para a nossa sobrevivência, teremos de construir pontes e outras construções para ligar edifícios e outras zonas e criar passagens para a nossa salvação.

Para avançarmos nos níveis, teremos ao nosso dispor várias formas de interagir com o meio ambiente. Poderemos usar e mover objetos espalhados pelo cenário, poderemos usar explosivos para desobstruir vias, usar armadilhas e distrações para os inimigos.

Bridge Constructor: The Walking Dead será lançado no próximo dia 19 de novembro para Xbox Series X, PC, Mac, Linux, iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A versão Playstation 5 será lançada mais tarde, ainda sem data concreta.