A Apple continua a desenvolver o iOS. Como tal, após ter lançado ao público a versão iOS 14.2 disponibilizou aos programadores a nova versão iOS 14.3 beta. Assim, os criadores de conteúdo para o ecossistema Apple têm agora novas funcionalidades que podem testar. Entre as muitas novidades, destaca-se formato de imagem Apple ProRAW, que a empresa de Cupertino havia prometido trazer para o iPhone.

Segundo alguns developers, dentro da versão existem escondidos indícios de produtos que são ainda apenas rumores.

Apple lança para programadores a primeira beta do iOS 14.3

Quando a Apple lançou a série iPhone 12 Pro em outubro, prometeu uma atualização de software para estes dispositivos com suporte para o novo formato ProRAW. Esta atualização será o iOS 14.3, já traz o recurso incluído já na primeira beta. Como tal, supostamente o próximo iOS 14.3 oficial já fornecerá o recurso para todos os que têm os iPhone que suportem a tecnologia.

Conforme já referimos, dentro do código do novo iOS, é possível encontrar menções a AirTags e aos auscultadores Apple Studio. Além da versão para iPhone, a Apple começa também a testar as primeiras betas do iPadOS 14.3, watchOS 7.2 e tvOS 14.3.

O que é o formato de imagem Apple ProRAW?

Raw, ou formato cru, é uma denominação genérica de formatos de ficheiro de imagens digitais que contêm a totalidade dos dados da imagem tal como captada pelo sensor da câmara fotográfica. O formato RAW não traz nenhum tipo de compressão e é usado para que as imagens não percam qualidade, como acontece quando uma foto é compactada num formato tipo JPG, por exemplo.

Como resultado, as imagens no formato RAW geram ficheiros muito grandes. Portanto, quanto maior for o tamanho do ficheiro da foto melhor vai ser a qualidade dessa foto. Como tal, porque na tecnologia atual seria impraticável usar no dia a dia o formato RAW, as marcas dos dispositivos usam este ficheiro para produzir formatos compactados como o JPEG, PNG, GIF e outros.

Assim, a Apple também quis adaptar este formato cru à sua oferta do poderoso iPhone 12 e criou o formato ProRAW. Este formato é então uma etapa intermediária para os entusiastas da fotografia. Inclui processamento moderado de imagens para combinar os benefícios da fotografia computacional com a profundidade e flexibilidade do formato de imagem RAW.

O ProRAW é exclusivo para os modelos do iPhone 12 Pro e fará parte do iOS 14.3, quando a versão completa for lançada.

Mais indícios sobre AirTags e auscultadores Apple Studio

Acompanhamos os rumores destes dois produtos com alguma atenção. Isto porque são segmentos onde a Apple quer entrar contra grandes concorrentes. Contudo, tendo em conta movimentações tecnológicas recentes, são produtos que dão continuidade ao que foi já lançado.

Falamos dos AirTags e dos auscultadores Apple Studio. Assim, enterrado no código do iOS 13 está mais uma confirmação de que os AirTags da Apple ainda serão lançados. Programadores, incluindo Steve Moser, que já viraram o código ao avesso, encontraram vídeos na aplicação Encontrar que mostra um dispositivo Apple a procurar por um item oculto. É exatamente para isso que os AirTags serão usados.

Há igualmente alguns indícios gráficos relacionados com os auscultadores AirPods Studio. Portanto, onde há fumo… há fogo!