E Porque Hoje é Sexta

O Manel tinha um burro e esse burro era uma máquina autêntica de fazer burrinhos todos os agricultores lá da região levavam as suas burras para ele as cobrir, ora a fama do burro chegou ao ministério das finanças, então o ministro mandou um inspetor à quinta do Manel.

Diz o inspetor: Manel eu venho aqui para o informar que o senhor tem que pagar o IVA do seu burro! Diz o Manel, mas porquê?

Inspetor: porque o seu burro é uma fábrica de fazer burrinhos!

Manel: olhe eu não pago nada pronto.

Inspetor: então se não paga vou-lhe penhorar o burro.

Manel: quero lá saber leve lá o burro eu é que não pago.

E o inspetor lá levou o burro, quando chegou ao ministério das finanças arranjaram uma sala e meteram o burro lá dentro, e deram palha para o burro comer, fizeram uma cama para ele dormir e também meteram umas burras para o burro cobrir.

Mas o burro só comia e dormia e não fazia nada com as burras, então o inspetor resolveu ir falar com o Manel.

Inspetor: ó Manel então o burro quando estava aqui na quinta era só a fazer burrinhos e agora lá no ministério ele só come e dorme e nem sequer toca nas burras?

Manel: olhe a mim não me admiro nada.

Inspetor: então porquê?

Manel: então você não vê que ele agora é funcionário público.