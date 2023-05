Quando o assunto é comédia, nada ultrapassa aquela série que agora dá naquele canal o... ARTV! Aliás, já muita gente tem assinado o canal, pois as próximas temporadas da Série Galamba... dizem, são do melhor no que toca a ficção e comédia. Depois há também uma temporada de ação, mete socos na cara, mulheres no WC e computadores com informação classificada. Promete, mas promete mesmo!!!



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v799 [20MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

Uma senhora muito bonita procura um tatuador e pede-lhe:

- Faça-me, na minha virilha esquerda, um lindo coelhinho de Páscoa.

O tatuador trabalhou e fez um perfeito coelhinho, que ela adorou.

- Agora, faça-me um Pai Natal com o seu saco de presentes, na minha virilha direita.

O tatuador trabalhou e fez um lindo trabalho, que ela aprovou incondicionalmente.

Ela perguntou quanto era, pagou e, quando ia sair, o tatuador perguntou:

- Minha senhora, o seu pedido para mim foi inédito e isso deixou-me muito curioso. Por favor, diga-me, porquê um coelho de Páscoa numa virilha e um Pai Natal na outra?

Ela respondeu:

- É para eu calar a boca do meu marido, que está sempre a dizer que lá em casa não há nada de bom para comer entre a Páscoa e o Natal...!

Estavam uns garotos a brincar no pátio da igrejas por alturas do Natal. Até que um deles sem querer esbarra num dos bonecos do presépio e parte-o.

Passado um bocado chega o padre:

- Quem é que partiu o pastor?

Todos ficam muito calados até que depois de muita insistência o culpado se acusa.

- Então tens de pagar o estrago.

- Eu não tenho dinheiro senhor padre.

- Então paga o teu pai.

- Eu não tenho pai.

- Paga a tua mãe!

- Também não tenho mãe...

- Então não tens ninguém? És sozinho no mundo?

- Não! Eu tenho uma irmã mais velha.

- Pronto paga ela.

- Ela também não pode pagar, não tem dinheiro. É freira.

- Não se diz freira; diz-se esposa de Cristo.

- Ah, então o meu cunhado que pague!...

O que se teria passado, se, em vez de três Reis Magos, tivessem sido três Rainhas Magas?

- Teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado a horas.

- Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo a brilhar.

- Teriam ainda preparado uma panela de comida e teriam trazido ofertas mais práticas. Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?

- Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica?

- O menino não se parece nada com o José!

- Virgem! Pois está bem! Já a conheço desde o liceu!

- Como é que é possível que tenha todos esses animais imundos a viver dentro de casa?

- Disseram-me que o José está desempregado!

- Queres apostar em como não te devolvem a panela?

Os quatro estágios da vida:

1. Acreditas no Pai Natal.

2. Deixas de acreditar no Pai Natal.

3. És o Pai Natal.

4. És parecido com o Pai Natal.

Vídeos

Espetacular...

Galamba parece baralhado, mas há atrás quem esteja bem pior!!!

João Félix é gozado por causa da sua pronúncia...

Um nível insano de efeitos nos espetáculos

Se não fosse gravado, nem a jurar iam acreditar

Muito tarde agora... adeus

Mbappé ia tendo um treco ao olhar para o jogador da NBA

O diabo mora dentro desse carocha

Amor, agora não posso, estou a jogar ténis... já te ligo!

WOW... vejam bem como se safou este condutor

Lampreia conseguiu realizar o sonho e tocou com os Coldplay

Festejos à Ronaldo iam-lhe valendo uma chinelada

Imagens virais da semana

Há falhanços que parecem vitórias

Gangue do perú está a dar cabo dos cães de rua

Imagens incríveis de um tornado na montanha

Palavra-passe para abrir a porta: Wukkashakka

Tubarão-tigre ataca pescador de caiaque

E uma moto movida a cerveja? Qual energia qual quê!!!

Uma comparação da velocidade dos aviões oa longo dos tempos

