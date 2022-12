Sensor de oxigénio do Apple Watch ‘acusado’ de preconceito racial

O Apple Watch é um relógio inteligente bastante completo que traz várias características e recursos essenciais e úteis para o utilizador comum. Entre as várias ferramentas que disponibiliza encontram-se algumas da área da saúde, como o EEG, Frequência Cardíaca e o Sensor de Oxigénio.

No entanto, foi recentemente aberto um processo judicial contra a marca, acusando o sensor de oxigénio do Apple Watch de preconceito racial. Em suma, a ferramenta é 'acusada' de não ser coerente e precisa nos vários tons de pele e de exibir leituras imprecisas aos utilizadores com uma pele mais escura.

O oxímetro, ou sensor de oxigénio no sangue, do Apple Watch é um dos recursos mais populares integrados no dispositivo. Alguns estudos novos confirmam até que esta ferramente que mede o oxigénio no sangue do utilizador é tão confiável quanto um outro equipamento de grau médico com a mesma finalidade.

No entanto, recentemente este sensor foi alvo de uma ação coletiva que o acusa de preconceito racial.

Sensor de Oxigénio do Apple Watch descrimina quem tem pele mais escura?

De acordo com as últimas informações, um novo processo coletivo judicial contra a Apple foi aberto no passado dia 24 de dezembro por parte de um grupo de residentes de Nova Iorque que são também utilizadores do smartwatch da maçã. Segundo esse mesmo processo, os queixosos alegam que o sensor de oxigénio no sangue do Apple Watch não é coerente nos diferentes tons de pele e fornece leituras imprecisas aos utilizadores que têm um tom de pele mais escuro. Desta forma, a a ação indica que o recurso perpetua assim o preconceito racial que é generalizado nas áreas da saúde e medicina.

Pode ver a ação completa aqui.

O nível de oxigénio no sangue foi integrado pela primeira vez em 2020 nos Apple Watch Series 6. É um indicador importante do nosso bem‑estar geral, no sentido em que nos ajuda a compreender se o nosso corpo está a absorver bem o oxigénio e a distribuí-lo da melhor forma.

Este sensor do Apple Watch conta com quatro conjuntos de LED e quatro fotodíodos. Está incorporado no cristal traseiro totalmente redesenhado do Apple Watch e trabalha em conjunto com a app Oxigénio no sangue para determinar o nível de oxigenação.