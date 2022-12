Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Podem ajudar a encontrar os meus documentos no OneDrive?

Bom tarde! Sou leitor assíduo do Pplware e já me esclareceram algumas dúvidas. Contudo, o problema hoje é mais grave! Sou utilizador do onedrive, e hoje quando fui aceder a pastas aí guardadas, estavam todas vazias! Desapareceu tudo! Fui à reciclagem e também não havia lá qualquer documento. Os únicos documentos que lá estão são as fotos! Na onedrive todas as pastas aparecem modificadas no dia 1/11/2022 e no total a nuvem aparece com 2,75GB que são as fotos! Gostaria de saber se isto é habitual e se posso recuperar os documentos, pois são importantes e/ou qual a melhor forma de contactar o Microsoft, se for possível. Obrigado! Paulo Antunes

Resposta:

Paulo,

Independentemente do que possa estar, ou não, na reciclagem, no OneDrive é possível andar para trás no tempo e escolher a data na qual pretende ver o que tinha no OneDrive.

Poderá ver como fazer todo o processo recorrendo a uma página de ajuda da Microsoft:

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Já recomendam usar o Windows 11 no dia a dia?

Boas pplware, Gostaria de saber até que ponto ja compensa atualizar para o Windows 11. Utilizo o meu PC pessoal para trabalho e lazer, onde notei em todos os meus colegas que mais de metade dos jogos que jogamos deram vários problemas após a atualização que estes fizeram. Por outro lado, tenho tido diversos problemas no meu Windows 10 com os programas que utilizo para o trabalho devido a uso de VPN´S da empresa e acessos a intranet. Isso tudo causou uma confusão enorme nas redes do meu pc o que fez com que qualquer jogo com servers da xbox ou EA deixassem de funcionar mesmo após o port forwarding. Devido a isto tudo necessito de fazer uma formatação onde irei criar diferentes partições para o que quero. Com isto gostava de saber se o Windows 11 já é estável o suficiente para o colocar na partição do trabalho, e até mesmo na de lazer, visto que preciso da maior segurança possível devido a utilização de informação muito sensível. Maiores cumprimentos, Luís Silva

Resposta:

Luis,

A estabilidade do Windows 11 é já de tal forma grande que este é agora o sistema operativo da Microsoft para os PCs que são vendidos.

Apesar de o Windows 10 ainda ser suportado, este está apenas a se mantido e deverá ter poucas novidades no futuro.

Assim, e para responder à sua questão, sim, o Windows 11 é já um sistema estável que pode ser usado no dia a dia, quer em ambientes de trabalho, quer em situações de lazer.

Instalar este sistema é simples e trará novidades importantes para a utilização que pretender dar, enquanto traz novidades e melhorias para o sistema da Microsoft, o que se reflete depois no próprio utilizador.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso usar uns óculos VR com o Microsoft Flight Simulator?

Boas, Eu escrevo aqui pois não sei mais onde perguntar. Eu tive uma viagem traumática numa deslocação a Turquia e desde então tem sido muito difícil viajar de avião. A minha ideia seria usar o Microsoft flight simulator ou outro e com os óculos VR ter uma experiência mais imersiva, sem sair do sofá. Com isto posso melhorar a minha fobia. Não sei se existe também como passageiros e acesso a óculos VR mas talvez seria interessante. Aguardo uma resposta. Cumprimentos, Pedro Lima

Resposta:

Pedro

O Microsoft Flight Simulator tem suporte para a utilização de óculos de RV. Esta surgiu após o seu lançamento com uma atualização para este jogo, algo que os utilizadores pediram de forma repetida.

Assim, e respondendo à sua primeira pergunta, confirmamos que poderá usar estes equipamentos para jogar este simulador de voo que tem conquistado o mercado.

As propostas suportadas são várias, com os conhecidos Meta Quest 2 a estarem no topo da lista. Pode também optar por usar os Valve Index ou os HP Reverb G2.

Ainda que este suporte exista e possa ser usado, queremos apenas alertar para uma situação. Parece-nos que quererá usar estes dispositivos e este jogo na perspetiva de um passageiro, mas a sua utilização será na primeira pessoa, ou seja, como piloto de uma qualquer aeronave.

Ainda assim, parece-nos ser a forma mais simples de confrontar o seu problema e tentar ultrapassá-lo em toda a segurança.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque recebe tantas atualizações o meu Samsung?

Olá Pplware, Tenho uma questão que gostava que me esclarecessem. É sobre o meu smartphone Samsung e o Android que está instalado. O que tenho visto é que de forma recorrente estou a receber atualizações no smartphone, do sistema operativo. Pensava que estas não fossem chegar de forma tão recorrente, o que me deixa desconfiado sobre a sua segurança e sobre a sua estabilidade. Assim, a minha pergunta é simples. Será normal receber todas estas atualizações? Será que devo confiar no que a Samsung oferece ou é um sistema que está demasiado fragilizado? Agradeço a vossa resposta a estas questões e resta-me agradecer, pedindo que mantenham o vosso excelente trabalho. David Matias Nunes

Resposta:

Olá David,

Todas essas atualizações que recebe, e que devem estar a chegar de forma mensal, são a garantia de toda a segurança e qualidade do sistema que a Samsung lhe proporciona.

Como acontece com todos os sistemas operativo, existem correções e problemas a serem resolvidos de forma urgente, algo que a Google trata de imediato.

Assim que recebe essas correções, a Samsung trata de as propagar por todos os seus smartphones, através das tais atualizações que descreve.

Assim, terá de aceitar e instalar estas novas atualizações que recebe, para manter o seu smartphone atualizado, protegido e com as correções necessárias.

Muitos outros utilizadores, de outras marcas que usam o Android, não têm acesso a estas atualizações mensais, algo que a Google pretendia tornar padrão para quem queria usar o seu sistema operativo.

Resumindo, estas são atualizações seguras, esperadas e até desejadas por todos, que garantem ao Android a sua segurança.

[Respondido por Pedro Simões]

Como acabar com este erro no Call of Duty Modern Warfare?

Olá Pplware Comprei o jogo Call of Duty Modern Warefare no Battle.net e já o saquei e instalei mas agora ao carregar no icon para começar a jogar dá esse erro pode ajudar a resolver isso! “Nao foi possivel localizar o ordinal 345 na DLL” Telmo Batalha

Resposta:

Telmo,

Infelizmente parece ser um problema que vários utilizadores têm, e não parece haver solução à vista.

Por exemplo, no Github pode ser encontrada uma discussão onde, até agora, não é conhecida qualquer solução para o problema:

É possível que esteja relacionado com a instalação de algo não oficial (cheats), relacionado com esse jogo ou com edições anteriores.

A solução poderá passar por instalar o Windows de raiz.

[Respondido por Hugo Cura]

