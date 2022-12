Continuam a chegar novos resultados de testes feitos aos mais recentes chips gráficos do mercado. Os olhos estão naturalmente postos sobretudo nos modelos da nova linha de GPUs da Nvidia e os últimos dados dizem respeito à versão mobile da RTX 4080.

De acordo com as informações obtidas através de benchmarks, a gráfica GeForce RTX 4080 para computadores portáteis consegue ser até 20% mais rápida do que a RTX 3080 Ti da gama anterior. Mas vamos então conhecer melhor estes resultados.

GeForce RTX 4080 para portáteis é 20% mais rápida do que a RTX 3080 Ti

De acordo com as informações reveladas, uma placa gráfica GeForce RTX 4080 da Nvidia para portáteis foi detetada no computador ACER Predator 'PH16-71' de última geração. Este PC conta com componentes e características topo de gama, entre elas o novo e poderoso processador Intel Core i9-13900HX da linha Raptor Lake com 23 núcleos e 32 threads. Traz ainda uma memória DDR5 com uma capacidade de 32 GB.

A máquina foi submetida aos testes de benchmark da popular plataforma Geekbench e os resultados no que respeita à GPU são impressionantes. Através da imagem seguinte, podemos ver que o portátil da ACER obteve uma pontuação total de 178.038 pontos.

No benchmark, a GeForce RTX 4080 atingiu uma frequência de 2.010 MHz, e os dados indicam então que este chip consegue ser até 20% em comparação com a GeForce RTX 3080 Ti. A nova placa gráfica da Nvidia para portáteis conta com núcleos quase 24% menores do que a sua versão para computadores desktop. Vem ainda equipada com um total de 58 SM de 7.424 núcleos e uma capacidade de 12 GB de memória GDDR6 com uma interface de 192 bits.

Se a comparação for com a RTX 3080 não Ti, a melhoria de desempenho já sobe para 29%.

Espera-se que os novos computadores portáteis já equipados com as gráficas da gama RTX 40 mobile sejam anunciados no final do próximo mês de janeiro ou início de fevereiro de 2023.