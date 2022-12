Netflix partilhou os conteúdos que conquistaram os utilizadores em 2022

O final do ano é sinónimo de retrospetiva e, nos últimos anos, as plataformas têm dado a conhecer a sua e a dos utilizadores. Hoje, falamos-lhe da Netflix, que lançou uma lista com as séries e os filmes mais vistos, deste ano de 2022 que está mesmo a terminar.

Ao longo do ano, a plataforma de streaming foi vendo os lançamentos das suas séries a bater recordes.

A lista dos favoritos dos utilizadores da Netflix, assim como, por exemplo, o Wrapped do Spotify, já é uma tradição dos tempos modernos e, conforme tem feito nos últimos anos, a plataforma de streaming revelou aqueles que foram os conteúdos mais vistos, em 2022.

Este ano, além de separar filmes e séries, a Netflix distinguiu os conteúdos ingleses daqueles com origem estrangeira, mostrando que, mesmo não sendo em inglês, há títulos de grande sucesso.

Sem rodeios, abaixo mostramos-lhe os conteúdos mais vistos, na Netflix, entre o dia 1 de janeiro e o dia 18 de dezembro de 2022.

Séries da Netflix, em inglês:

Ranking Série Temporada 1.ª Stranger Things 4 2.ª Wednesday 1 3.ª Dahmer 1 4.ª Bridgerton 2 5.ª Inventing Anna 1 6.ª Ozark 4 7.ª The Watcher 1 8.ª The Sandman 1 9.ª The Umbrella Academy 3 10.ª Virgin River 4

Séries internacionais mais vistas, em 2022:

Ranking Série Temporada 1.ª All of Us Are Dead 1 2.ª Extraordinary Attorney Woo 1 3.ª The Marked Heart 1 4.ª Til Money Do Us Part 1 5.ª Elite 5 6.ª High Heat 1 7.ª The Empress 1 8.ª Business Proposal 1 9.ª Wrong Side of the Tracks 1 10.ª Welcome do Eden 1

Filmes mais vistos na Netflix, em 2022:

Ranking Inglês Internacional 1.º The Gray Man Troll 2.º The Adam Project All Quiet on the Western Front 3.º Purple Hearts Black Crab 4.º Hustle Through My Window 5.º The Tinder Swindler The Takedown 6.º The Sea Beast Loving Adults 7.º Enola Holmes 2 Carter 8.º Senior Year My Name is Vendetta 9.º The Man from Toronto Restless 10.º Day Shift Furioza

