Após os rumores que davam conta do iPhone 9 como sucessor do iPhone SE – ou seja, o iPhone SE2 – aparecem agora as primeiras imagens computadorizadas que nos dão um vislumbre do que esperar do próximo smartphone da Apple!

É esperado que este smartphone seja apresentado e lançado na primeira metade do ano, sendo comercializado a um preço menor do que o praticado pelo iPhone 11.

Nos últimos anos, para além do smartphone topo de gama, a Apple tem disponibilizado um modelo mais económico mas igualmente poderoso. Foi assim com o iPhone 8 e iPhone SE… Sendo que este ano devemos ter um sucessor do iPhone SE que se pode denominar iPhone 9!

Assim, em 2020 devemos ter o lançamento de smartphones da Apple em duas fases: o topo de gama na tradicional Keynote de setembro e um modelo mais barato que deverá ser anunciado na primeira metade do ano.

Tal informação proveio de vários rumores junto de parceiros, fornecedores e colaboradores da Apple. Nesse sentido, foram desenvolvidas imagens computadorizadas com base em todos os indícios existentes até ao momento.

iPhone 9 ou iPhone SE2 aparece em imagens computadorizadas

As imagens foram criadas pelo utilizador do Twitter @OnLeaks, famoso por estes seus trabalhos que por muitas vezes se revelam plenamente certeiros.

A somar às imagens partilhadas no tweet, os restantes renders foram divulgados no iGeeksBlog. Nas imagens podemos ver bastantes semelhanças com o iPhone 8, herdando assim as molduras enormes em torno do ecrã que não remetem de todo para um smartphone de 2020.

Para além disso, o Touch ID volta a marcar presença num smartphone da Apple, tendo sido precisamente o iPhone 8 o último a recebê-lo.

