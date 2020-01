Dica Linux: Sabe como ver informação sobre inodes?

Já alguma vez ouviu falar em inodes? Sabia que o sistema operativo tem uma tabela de inodes, com o mapeamento de todos os ficheiros e os setores associados. Hoje vamos mostrar como, num sistema baseado em Unix podem ver o número de inodes na partição root ou em outra.

De referir que tais comandos funcionam também no macOS.

Na prática, um inode contém informação sobre a localização física de um ficheiro ou diretório. Além disso, tem também informação sobre o tamanho do ficheiro, o dono e grupo, permissões, timestamps, o número de hardlinks, etc no sistema de ficheiros do Linux/Unix.

Porque é importante estar de olhos nos inodes no Linux?

Uma das formas possíveis pelas quais um sistema de ficheiros pode ficar sem espaço é quando todos os inodes são usados. Tal pode acontecer mesmo quando há espaço livre suficiente no disco; o consumo de todos os inodes no sistema de ficheiros pode bloquear a criação de novos ficheiros. Além disso, a não existência de inodes pode também levar a paragens do sistema. Mas calma…isto é raro acontecer!

De forma a obter o número de inodes de ficheiros num diretório podem usar o comando ls com o argumento -i (que apresenta o index node de cada ficheiro).

Para saber o inode de cada elemento presente na partição root podem usar o comando:

$ ls -lai / $ ls -lai /

Para saberem o número total de inodes na partição root usem o comando:

sudo du --inode / sudo du --inode /

Por fim, se pretendem saber o número total de inodes da partição root usem o comando df.

sudo df -ih / sudo df -ih/

E basicamente é isto que precisa de saber! Não é que o utilizador tenha de saber “a fundo” a informação dos inodes. No entanto, tendo uma máquina nas mãos é preciso ter o maior domínio sobre a mesma.

