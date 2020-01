Mercedes inspira-se em Avatar e dá a conhecer um novo conceito de carro

O mundo automóvel está absolutamente ao rubro. Até as mais inesperadas marcas estão dispostas a entrar, como vimos ainda hoje com a Sony. A Mercedes é uma das gigantes deste segmento e na CES deu a conhecer um novo conceito inspirado no mundo Avatar.

É o Mercedes-Benz AVTR, Advance Vision Transportation.

Os carros autónomos e elétricos estão nas bocas do mundo. Mas agora há que surpreender. Foi isso mesmo que a Mercedes quis fazer ao apresentar o seu novo carro-conceito no decorrer da CES deste ano.

Trata-se de um veículo altamente futurista, inspirado no filme, já antigo, Avatar de James Cameron.

Mercedes-Benz AVTR, um carro do futuro

O Mercedes-Benz AVTR, Advance Vision Transportation, parte de um conceito de carro elétrico que pode andar para a frente e para os lados. Com portas em vidro, este carro pretende, portanto, aproximar o condutor à natureza (o conceito do próprio filme) e todo o design é muito baseado em jogos de luzes e cores.

Este carro, que se relaciona com o condutor através dos seus dados biométricos, não dispõe, no entanto, de volante. Parte de todo um conceito verdadeiramente autónomo.

Depois, toda a interação com o automóvel é feita com base nos movimentos do corpo, dispensando botões de controlo.

Um toque de ousadia

A traseira do carro é absolutamente impressionante… ou talvez seja só estranha.

O Mercedes-Benz AVTR apresenta na mala 33 pequenas saliências que abrem e fecham, dando um aspeto escamado ao carro. Mais um pormenor de design, para o qual não foi atribuída qualquer funcionalidade.

Uma extensão da Natureza

Com um mundo cada vez mais a lutar pelas questões ambientais, a Mercedes parece querer assim usar este chavão com o seu carro-conceito. Durante a apresentação referiu mesmo que o que carro é quase como algo vivo e que pretende ser uma extensão da pessoa e da natureza.

Por fim, além deste conceito, houve espaço para a marca falar de alguns planos para o futuro. Ter um carro com impacto zero é um objetivo da empresa, no entanto, “isso pode estar distante”, tal como referiu Ola Källenius, da Mercedes.