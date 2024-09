iPhone 16 vs iPhone 15: eis as suas principais diferenças

O iPhone 16 é agora uma realidade. Dado isto, é provável que esteja a fazer uma pergunta a si próprio: as novidades serão suficientes para justificar uma atualização em relação ao iPhone 15? Para o ajudar, mostramos-lhe hoje quais as principais diferenças entre os dois modelos.

iPhone 16 vs. iPhone 15: preço

O preço do iPhone 16 começa nos 989 euros, enquanto o do iPhone 15 começa, neste momento, nos 889 euros, e isso é algo que tem de ter em conta. Ambos os dispositivos estão disponíveis na Apple Store, mas as suas especificações têm algumas diferenças a notar.

Especificações

A cada nova geração de iPhone, a Apple aumenta o desempenho dos seus dispositivos, e o iPhone 16 não é exceção. Equipado com o chip A18 Bionic, o iPhone 16 supera o A16 do iPhone 15. Este SoC oferece mais 30% de velocidade e consome menos 30% de energia do que o seu antecessor, segundo a própria empresa, o que se traduz numa maior eficiência na utilização quotidiana.

Além disso, o iPhone 16 inclui melhorias no motor neural, que aumenta o número de núcleos para suportar melhor as funções de Inteligência Artificial (IA) da Apple, uma tecnologia que desempenha um papel importante na nova geração destes smartphones.

No que diz respeito à duração da bateria, enquanto o iPhone 15 oferece até 20 horas de utilização, o iPhone 16 aumenta este número para 22 horas, o que é uma melhoria significativa. Além disso, a velocidade de carregamento do novo smartphone duplicou, com 27 W para carregamento com fios e 15 W para carregamento sem fios compatível com Qi (até 25 W via MagSafe).

Os ecrãs

O iPhone 16 mantém o mesmo tamanho e resolução com o Super Retina XDR de 6,1 polegadas. Embora alguns possam ter esperado melhorias na taxa de atualização, esta mantém-se nos 60 Hz em ambos os modelos. Este facto pode ser dececionante, uma vez que muitos concorrentes oferecem taxas de atualização de 120 Hz nos seus dispositivos topo de gama.

Tal como o iPhone 15, o iPhone 16 oferece até 2000 nits de brilho máximo e mantém a funcionalidade Dynamic Island, que a Apple introduziu na geração anterior. No entanto, o novo smartphone da empresa de Cupertino já não carece da função de ecrã sempre ligado, uma caraterística anteriormente reservada aos modelos Pro.

O design também tem algumas diferenças

A Apple já tinha feito um redesign com o iPhone 15, introduzindo arestas mais arredondadas e vidro de alumínio com infusão de cor, juntamente com a Dynamic Island. O iPhone 16 mantém esta abordagem de design, mas acrescenta novas funcionalidades inspiradas nos modelos Pro, como o botão Action.

Outra alteração significativa é a inclusão do botão de controlo da câmara, localizado por baixo do botão de alimentação. Isto facilita o acesso rápido ao tirar fotografias e permite ativar o obturador para tirar fotografias, aumentar e diminuir o zoom através de gestos e focar objetos mais facilmente, algo que será especialmente útil para os entusiastas da fotografia.

Além disso, a Apple voltou a alinhar as câmaras traseiras verticalmente no iPhone 16, em contraste com o design diagonal do 15.

iPhone 16 vs. iPhone 15: câmaras incorporadas

Embora ambos os dispositivos tenham uma câmara principal de 48 MP e uma câmara ultra grande angular de 12 MP, de acordo com a empresa americana, o novo smartphone introduz melhorias na fotografia com pouca luz e na focagem automática na câmara ultra grande angular - isto resolve os problemas de desfocagem.

Além disso, o iPhone 16 incorpora suporte para fotografia macro, permitindo a captura de mais detalhes em grandes planos, uma funcionalidade que não estava presente no modelo anterior.

Software e inteligência artificial

Uma das maiores diferenças entre o iPhone 16 e o iPhone 15 é a inclusão da Apple Intelligence, um sistema de IA generativa que melhora várias funcionalidades do dispositivo.

Apesar de esta tecnologia estar mais focada nos modelos Pro, a versão de entrada dos smartphones da Apple também tira partido de algumas destas inovações, que permitem desde a reescrita automática de texto até à geração de imagens com recurso a descrições.

