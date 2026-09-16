Huawei Watch GT 7 Series: o novo statement de estilo e bem-estar
A vida contemporânea desenrola-se a um ritmo alucinante, onde a fronteira entre o trabalho, o lazer e o descanso é cada vez mais ténue. Neste contexto, a nova Huawei Watch GT 7 Series foi desenhada para se integrar de forma harmoniosa na rotina de quem valoriza o seu tempo.
Para quem procura uma harmonia perfeita entre a exigência do quotidiano e o autoconhecimento, o smartwatch liberta os utilizadores das amarras da tecnologia convencional e coloca o foco na saúde e bem-estar.
A liberdade de viver sem interrupções e escutar o próprio corpo
A revolução deste modelo começa na autonomia, capaz de atingir os 21 dias. Ao eliminar a frustração de ter de procurar uma tomada todas as noites, o smartwatch transforma-se num companheiro sempre presente.
Esta energia prolongada é o segredo para uma monitorização verdadeiramente eficaz: afinal, para compreender o corpo na sua totalidade, é essencial acompanhá-lo 24 horas por dia, sete dias por semana.
Por não precisar de ser retirado do pulso durante a noite, o relógio cruza dados vitais, como a qualidade do sono e a variabilidade da frequência cardíaca, para alimentar a nova métrica de Índice de Capacidade Física (em inglês, Physical Readiness Score).
Todas as manhãs, esta funcionalidade traduz a energia do corpo numa pontuação clara e intuitiva, permitindo perceber de imediato se o dia pede um treino intenso para libertar tensões ou um momento de pausa, meditação e recuperação.
As melhorias introduzidas pelo sistema TruSense permitem um acompanhamento mais preciso e completo da saúde e bem-estar, ajudando os utilizadores a compreender melhor o seu corpo e a tomar decisões mais informadas no dia a dia.
A escuta ativa do corpo garante um retrato fiel da condição física em qualquer situação e, sem recorrer a gráficos complexos, o sensor avançado capta cada batimento cardíaco segundo a segundo, traduzindo as reações do organismo em tempo real.
Isto significa que o relógio compreende instantaneamente as nuances do dia a dia, desde um pico de stress numa reunião até à intensidade de uma corrida matinal pela cidade, oferecendo um retrato fiel e imediato da condição física.
Um statement de moda pensado para o conforto diário
Toda esta dedicação à saúde e bem-estar é abraçada por uma estética sofisticada, provando que um estilo de vida ativo não tem de comprometer a elegância.
O novo design da bracelete EasyCross, com o seu sistema de fecho oculto, foi meticulosamente pensado para proporcionar um ajuste ergonómico e seguro. Este formato garante conforto ao longo de todo o dia e da noite.
Do ambiente formal de uma reunião de negócios à descontração de um jantar entre amigos, a Huawei Watch GT 7 Series adapta-se ao pulso e ao guarda-roupa, procurando assumir-se como um acessório de moda.
⭐️ Campanhas especiais
Até 18 de outubro, a Huawei disponibiliza uma campanha exclusiva de lançamento para o Huawei Watch GT 7 Series.
Na compra de um dispositivo desta nova gama, os utilizadores podem usufruir de um desconto imediato de 70 euros através do cupão A70GTPRE, tornando a nova série ainda mais acessível no período de lançamento.
Adicionalmente, oferece acesso gratuito ao Huawei MultiPass, um pacote de serviços premium no valor de 199 euros, que inclui subscrições gratuitas de aplicações de saúde e fitness como Health+, Komoot, Naviki, URUNN, FIIT, Life Period Tracker, entre outras.
Para uma maior tranquilidade na utilização diária, os novos utilizadores têm acesso ao serviço Huawei Care Proteção Total durante 24 meses, com benefícios que podem chegar aos 200 euros.
Este pacote oferece cobertura contra danos acidentais no ecrã, na tampa traseira e na coroa rotativa, resultantes de quedas, choques ou pressão, assegurando a reparação com peças originais por técnicos autorizados.
A proteção inclui também substituição gratuita da bateria caso a sua capacidade máxima desça abaixo dos 85%.
Todos os detalhes sobre as condições e vantagens desta campanha estão disponíveis no site oficial da Huawei.
Espreite as análises à Huawei Watch GT 7 Series